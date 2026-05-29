Oto metamorfoza Shazzy. Tej zmiany nikt się nie spodziewał

Na dźwięk jej pseudonimu miliony Polaków natychmiast wracają myślami do szalonych lat 90. Cekiny, odważne kreacje i rytmy, przy których bawił się cały kraj. Jednak Marlena Pańkowska, znana jako Shazza, to artystka o wielu twarzach. Jej droga od ikony disco polo do dojrzałej gwiazdy pop to historia niezwykłej przemiany.

Przez dekady zaskakiwała zmianami wizerunku. Od charakterystycznej grzywki, przez drapieżne stylizacje, aż po dzisiejszą elegancję. Każdy etap jej kariery to osobny rozdział w historii polskiej mody i muzyki. Jak bardzo się zmieniła? Ta podróż w czasie może was zaskoczyć.

Zanim cała Polska usłyszała o Shazzie, Marlena Pańkowska miała zupełnie inne plany na życie. Ukończyła technikum elektroniczne i podjęła pracę w firmie handlu zagranicznego. Muzyka była jednak jej przeznaczeniem. Wszystko zmieniło się pod koniec lat 80., gdy poznała Tomasza Samborskiego.

To właśnie on namówił ją do dołączenia do zespołu Toy Boys, gdzie grała na keyboardzie i śpiewała w chórkach. Po trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych podjęła kluczową decyzję. Rozpoczęła karierę solową, przyjmując pseudonim, który wkrótce miał stać się legendą.

Jeden moment zmienił wszystko. Narodziny legendy

Przełom nadszedł w połowie lat 90. Kaseta "Baiao Bongo" z 1995 roku okazała się strzałem w dziesiątkę, ale to kolejny album zacementował jej pozycję. Płyta "Egipskie noce" przyniosła utwór, który do dziś jest jej największym hymnem.

Mowa oczywiście o "Bierz co chcesz". Kultowy teledysk i chwytliwy refren sprawiły, że piosenka tygodniami nie schodziła z pierwszych miejsc list przebojów programu "Disco Relax". To właśnie wtedy Marlena Pańkowska stała się niekwestionowaną królową disco polo, a jej przeboje nucił każdy.

Odważna sesja, parodia i walka o zdrowie

Kariera Shazzy to jednak nie tylko pasmo sukcesów w nurcie disco. W 2000 roku artystka podjęła odważny krok, który wstrząsnął show-biznesem. Jej rozbierana sesja zdjęciowa dla magazynu "Playboy" przyniosła pismu rekordową sprzedaż i pokazała jej zupełnie nowe, drapieżne oblicze.

Niedługo później zerwała z dotychczasowym wizerunkiem, wydając popowy album "Jestem sobą" i zdobywając drugie miejsce na festiwalu w Opolu. Jej fenomen był tak wielki, że grupa Big Cyc nagrała prześmiewczy utwór "Shazza, moja miłość", a wizerunek piosenkarki porównywano do ówczesnej pierwszej damy, Jolanty Kwaśniewskiej. W 2022 roku artystka publicznie wyznała, że od kilku lat zmaga się z chorobą nowotworową, pokazując ogromną siłę i odwagę.

Kulisy życia prywatnego. To on stał za jej sukcesem

Choć Shazza chroni swoją prywatność, jeden związek odcisnął piętno na jej karierze i życiu. Przez 10 lat była w relacji z Tomaszem Samborskim, kompozytorem i muzykiem, który odkrył jej talent. To on napisał dla niej pierwsze piosenki i wspierał na początku solowej drogi.

Ich relacja była unikalnym połączeniem życia prywatnego i zawodowego. Choć ich drogi ostatecznie się rozeszły, to właśnie ta współpraca dała początek jednej z najbardziej spektakularnych karier w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

Marlena Pańkowska urodziła się 29 maja 1967 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętować swoje 59. urodziny. Mimo upływu lat wciąż jest aktywna zawodowo, a jej sceniczna energia nie słabnie.

