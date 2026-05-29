Wielkie zwycięstwo Litewki i Dody w Sejmie! Walczyli o to długo

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-05-29 15:43

W piątek 29 maja 2026 roku Sejm RP przegłosował ustawę, o którą walczył Łukasz Litewka. Pomagała mu w tym adwokat Katarzyna Topczewska, która na głosowaniu pojawiła się ze zdjęciem tragicznie zmarłego polityka. W sprawę mocno angażuje się także Doda. Sprawdź szczegóły!

Łukasz Litewka nie żyje, ale jego idee nie poszły w zapomnienie. Polityk i społecznik zginął w tragicznym wypadku 23 kwietnia 2026 roku. Miesiąc później, 29 maja Sejm RP przegłosował ustawę, o którą walczył polityk. 

Doda: "Zerwaliśmy łańcuchy!"

Udało się !!! Zerwaliśmy łańcuchy!

- Doda opublikowała radosny post na swoim profilu na Instagramie.

Nic dziwnego, gwiazda razem z Łukaszem Litewką walczyła o zakaz trzymania psów na łańcuchu. Nie byly sami, wspierały ich organizacje pozarządowe, a także mec. Katarzyna Topczewska, która na seejmowe głosowanie przyniosła nawet zdjęcie zmarłego posła!

Łukasz Litewka na zdjęciu też był obecny w Sejmie

Najnowsza publikacja Dody na Instagramie dotyczyła projektu, który został przyjęty przy zaledwie 28 głosach sprzeciwu. W relacji gwiady pojawiły się również materiały z posiedzenia oraz nagranie, na którym adwokatka trzyma zdjęcie uśmiechniętego Łukasza Litewki. 

Tymczasem w Warszawie szykuje się wielki protest w sprawie niewyjaśnionej tajemnicy śmierci Łukasza Litewki. Wielki marsz przejdzie ulicami stolicy. Demonstracja ma odbyć się 18 czerwca 2026 roku, a jej uczestnicy domagają się rzetelnego i jawnego wyjaśnienia okoliczności wypadku. "Chcemy zawalczyć o prawdę". 

Incydent przy grobie Litewki 

W czwartek, 28 maja, na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie tragicznie zmarłego Łukasza Litewki. Ogień pojawił się wśród dziesiątek zniczy i wieńców pozostawionych przez mieszkańców i sympatyków aktywisty. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Ukochana Litewki stanęła przy jego grobie i wystosowała poruszający apel do wszystkich odwiedzających grób jej ukochanego. Prosi o zachowanie spokoju. 

Pożar na grobie Łukasza Litewki
