"Siedem życzeń" w nowej odsłonie - wyjątkowy duet Wandy Kwietniewskiej i zespołu LemON

Dwa dni nagrań i gotowe arcydzieło

Nowa wersja utworu "Siedem życzeń", nagrana przez Wandę Kwietniewską wspólnie z Igorem Herbutem i zespołem LemON, promuje wyjątkowe wydanie albumu "Siedem życzeń". Znany przebój powraca w nowej aranżacji, zachowując jednocześnie swój niepowtarzalny charakter.

Legendarny album "Siedem życzeń", związany z uwielbianym serialem lat 80., ukazuje się po raz pierwszy na płycie winylowej – w odświeżonej szacie graficznej i z wyjątkowym bonusowym nagraniem. Materiał został ponownie zarejestrowany w 2009 roku na podstawie utworów przygotowanych pierwotnie w 1984 roku. Autorem kompozycji jest John Porter, a teksty napisał Maciej Zembaty.

Jak wspomina Wanda Kwietniewska, historia powstania tych piosenek była pełna energii, spontaniczności i artystycznej odwagi.

Pomysł nagrania tego materiału narodził się w głowie Maćka Zembatego i Johna Portera. Szukali czegoś nowego, świeżego. Trafili akurat na nasz utwór "Fabryka marzeń" i uznali, że właśnie Wanda i Banda powinna to zaśpiewać

- wspomina artystka.

Nagrania odbyły się w legendarnym studiu na warszawskim Wawrzyszewie i - jak wspomina wokalistka - przebiegały błyskawicznie.

To była fantastyczna przygoda. Materiał był świetnie przygotowany, więc całość nagraliśmy właściwie w dwa albo trzy dni. Wszyscy byliśmy szczęśliwi.

Oryginał zaginął. Kwietniewska odtworzyła go z pamięci

Choć serial przez pewien czas czekał na premierę, po emisji szybko zdobył ogromną popularność, a zawarte na ścieżce dźwiękowej piosenki na stałe zapisały się w pamięci słuchaczy. Po latach oryginalne nagrania pozostawały trudno dostępne, dlatego w 2009 roku Wanda Kwietniewska postanowiła odtworzyć cały materiał od nowa.

Powiedziałam muzykom jedno: mamy to nagrać tak, żeby nie dało się odróżnić od oryginału. Zachowaliśmy aranżacje, klimat, nawet drobne niuanse. Udało się odtworzyć tamten nastrój w dziewięćdziesięciu procentach

- mówi artystka.

Igor Herbut i LemON – piękne spotkanie dwóch pokoleń

Na albumie znalazło się 11 utworów, w tym bonus w postaci nowej wersji przeboju "Siedem życzeń". Tym razem piosenka zyskała nowe brzmienie dzięki spotkaniu Wandy Kwietniewskiej z Igorem Herbutem i zespołem LemON.

Igor jak sam mówi, ma ogromny sentyment do samego serialu jak i przede wszystkim utworu, który ten serial otwierał, więc postanowił stworzyć nową aranżację i wnieść swoje emocje, interpretację i wrażliwość. To piękne spotkanie dwóch pokoleń

- podkreśla wokalistka.

Całość została wzbogacona o odświeżoną szatę graficzną, dzięki czemu wydanie powraca w atrakcyjnej kolekcjonerskiej formie. Producentem albumu są Legendy Polskiej Muzyki / N-TEQ. Wydawnictwo stanowi część projektu "Legendy Polskiej Muzyki", realizowanego przez wytwórnię SAYHi.

Powrót "Siedmiu życzeń" na winylu to sentymentalna podróż do kultowych brzmień lat 80., ale także dowód na to, że dobra muzyka pozostaje ponadczasowa.