Kto jest najlepszym uczestnikiem w "Love is Blind:Polska"? Zagłosuj w naszej SONDZIE

"Love is Blind": na czym polega format

To unikalny eksperyment społeczny, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy wygląd ma znaczenie w poszukiwaniu drugiej połówki. Uczestnicy poznają się w izolowanych kabinach (tzw. podach), gdzie widok partnera zastępuje szczera rozmowa. Jeśli między singlami zaiskrzy i zdecydują się na zaręczyny, wreszcie mogą stanąć ze sobą twarzą w twarz.

Dalsza część programu to test rzeczywistości: wspólne życie, powrót do codziennych obowiązków oraz konfrontacja z opinią bliskich. Kulminacyjnym momentem jest ślub, podczas którego pary muszą zdecydować: czy ich więź jest wystarczająco silna, by powiedzieć „tak”. Format narodził się w Stanach Zjednoczonych, ale szybko stał się globalnym hitem, zyskując własne edycje w wielu krajach, w tym m.in. w Brazylii, Szwecji czy Japonii.

"Love is Blind:Polska" - co wiemy o polskiej edycji?

Love is Blind: Polska to nasza wersja światowego fenomenu Netflixa, która swoją premierę miała w maju 2026 roku. Program stawia na głębokie emocje zamiast powierzchowności – single budują relacje w specjalnych kabinach, słysząc jedynie głos potencjalnego partnera. Dopiero deklaracja wspólnego życia i zaręczyny pozwalają im na pierwsze spotkanie w świecie rzeczywistym. Kolejne kroki to wspólny wyjazd, życie pod jednym dachem i poznawanie rodzin, co prowadzi prosto do finału przed ołtarzem, gdzie zapadają ostateczne decyzje o małżeństwie.

W roli prowadzących polską edycję zadebiutował duet Andrzeja Wrony i Zofii Zborowskiej-Wrony.

"Love is Blind:Polska" - wybierz najlepszego uczestnika i uczestniczkę

Po emisji całego sezonu "Love is Blind:Polska" przyszedł czas na pewne rozstrzygnięcia. Czas na wybór najlepszego uczestnika i najlepszej uczestniczki! To wy, nasi czytelnicy ich wybierzecie. Macie dwie sondy: w jednej wybieramy panią, a w drugiej pana. Zagłosujcie mądrze!

Sonda Która uczestniczka "Love is Blind:Polska" jest według ciebie najlepsza? Marta Malika Kinga Julita Julia Iza Daria Ktoś inny

Sonda Wybierz najlepszego uczestnik "Love is Blind:Polska" MP Kamil Krzysiu Jacek Filip Damian Ktoś inny