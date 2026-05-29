Maja Bohosiewicz w minibikini ruszyła na trening. Z dumą pręży mięśnie!

Maja Bohosiewicz: Od gwiazdy ekranów do bizneswoman

Maja Bohosiewicz (35 l.) zasłynęła w polskim show-biznesie jako młodsza siostra Soni Bohosiewicz (49 l.). Sama również postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie. Popularność zyskała dzięki roli w serialu "Londyńczycy". Pojawiła się również w innych popularnych produkcjach, w tym: "M jak miłość", "Julia", "Za marzenia", "Barwach szczęścia" czy "Na dobre i na złe".

Młodsza z sióstr Bohosiewicz podejmowała próby podboju ekranów. Zaczęła również studia z reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej. Jednak po zajściu w ciążę, zrezygnowała ze studiów. Z czasem coraz rzadziej pojawiała się na ekranach, a kilka lat temu całkowicie zrezygnowała z aktorskiej kariery i skupiła się na rozwoju własnego biznesu.

W 2018 roku poślubiła przedsiębiorcę i inwestora Tomasza Kwaśniewskiego (42 l.). Razem wychowują dwójkę dzieci. Na co dzień mieszkają w pięknej willi na wybrzeżu Costa del Sol w Hiszpanii.

Maja Bohosiewicz ostro trenuje w kusym bikini

Celebrytka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 705 tyś. osób. Maja zamieszcza sporo postów związanych z jej firmą odzieżową, ale nie brakuje i tych bardziej prywatnych kadrów.

Obecnie uczestniczka siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" wygrzewa się w słońcu. Nawet podczas urlopu nie zapomina o treningach. W serii instagramowych relacji pokazała, jak wyglądają jej treningi. Maja Bohosiewicz może się pochwalić bardzo szczupłą figurą oraz umięśnionym brzuchem. Zawdzięcza to diecie i aktywności fizycznej.

Trening musi się odbyć niezależnie od okoliczności. Maja pokazała, że nie potrzebuje do tego nawet odpowiedniego stroju. Celebrytka ćwiczyła bowiem odziana jedynie w czarne bikini! Po udanym treningu wskoczyła do wody.

