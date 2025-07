Wanda Kwietniewska 20 lat temu i teraz. Nic się nie zmieniła! Tylko spójrzcie

Wanda Kwietniewska urodziła się 28 sierpnia 1957 roku w Przywidzu, niewielkiej miejscowości na Pomorzu. Jej przyjście na świat nie było zwyczajne — poród odbył się w szkole, którą prowadzili dziadkowie.

Zamiast w renomowanej klinice, urodziłam się na stole w kancelarii szkolnej (…) Mam starszego brata, który miał szczęście urodzić się w Elblągu, i brat, gdy tylko chce mi dopiec, wyzywa mnie od wiochy

- wspominała Wanda Kwietniewska w rozmowie z "Super Expressem".

Już jako dziecko była pełna energii. Wyróżniała się temperamentem, miała talent aktorski, ale to muzyka szybko stała się jej naturalnym językiem. Grała, śpiewała, improwizowała. W czasach licealnych wiedziała już, że chce iść w tę stronę, choć nie była to droga łatwa ani oczywista. Polska scena muzyczna w latach 70. i 80. była zdominowana przez mężczyzn, a kobieta z gitarą i silnym głosem musiała nie tylko śpiewać — musiała jeszcze udowadniać, że ma do tego prawo.

W latach 80. Wanda zadebiutowała na szeroką skalę jako wokalistka zespołu Lombard. Jej obecność na scenie była wyrazista i zauważalna. Nosiła w sobie coś, co trudno opisać słowami — autentyczność połączoną z niepokornością. Gdy w 1982 roku zdecydowała się odejść i założyć własny zespół, był to śmiały krok. Tak powstała Banda i Wanda, później znana jako Wanda i Banda — formacja, która szybko zdobyła serca Polaków.

Hity takie jak "Hi-Fi", "Nie będę Julią", "Kochaj mnie miły" czy "Siedem życzeń" grane były w każdym domu, a ich autorka stawała się jedną z ikon dekady. Nie tylko tworzyła, ale też współtworzyła nową przestrzeń dla kobiet w polskim rocku. Na scenie była pewna siebie, silna, a jednocześnie bardzo kobieca — łączyła ogień z łagodnością, zmysłowość z punkową zadziornością.

Jej kariera nie była prostą drogą na szczyt. Miała swoje wzloty i trudniejsze momenty. Ale Wanda nigdy się nie zatrzymała. Co ważne, mimo upływu lat jej zespół wciąż koncertuje, a kolejne pokolenia odkrywają jej muzykę na nowo.

Życie prywatne Wandy Kwietniewskiej

W życiu prywatnym Wanda Kwietniewska jest osobą ciepłą, lojalną i bardzo uczuciową. Przez długi czas nie mówiła wiele o swoim sercu, ale dziś wiemy, że jej historia jest wyjątkowa.

Jeszcze jako nastolatka, mając 16 lat, zakochała się wtedy w 19-letnim Andrzeju Mizińskim. To była pierwsza miłość, czysta i intensywna. Ale jak to często bywa w młodym wieku, drogi się rozeszły. Minęło ponad 30 lat.

Pewnego dnia Andrzej, który śledził karierę Wandy z daleka, postanowił zadzwonić. Zadzwonił... i wszystko się od nowa zaczęło. Spotkali się. Nie jako nastolatkowie, ale jako dojrzali ludzie, z doświadczeniami, z bliznami, ale i z otwartymi sercami.

Moje dotychczasowe miłości kończyły się rozczarowaniami. Byłam zmęczoną, samotną matką, która aż nazbyt dobrze wiedziała, na czym polega prawdziwy związek. Bardziej od efekciarstwa zaczęłam cenić odpowiedzialność, dobroć, lojalność. Czyli to wszystko, z czym zawsze kojarzył mi się Andrzej

- opowiadała Kwietniewska.

Ich relacja przetrwała próbę czasu. Do dziś tworzą zgodną i szczęśliwą parę.

Co wiadomo o córce Wandy Kwietniewskiej?

Córka Wandy Kwietniewskiej, Karina, przyszła na świat w 1996 roku i od początku była dla artystki najważniejszą osobą w życiu. Choć kariera muzyczna Wandy wiązała się z częstymi wyjazdami i koncertami, starała się tak planować swoje zobowiązania, by zapewnić córce spokojne, rodzinne dzieciństwo. Karina nie towarzyszyła mamie w trasach – w tym czasie opiekował się nią tata lub babcia – a dom był miejscem stabilności i miłości. Kwietniewska wielokrotnie podkreślała, że zbudowała z córką silną więź opartą na zaufaniu i przyjaźni. Karina nie poszła w ślady matki i nie związała się z show-biznesem, wybierając własną drogę życiową, w czym zawsze mogła liczyć na pełne wsparcie i zrozumienie ze strony mamy.

