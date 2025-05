Wanda i Banda wracają po 40 latach! Kultowy debiut znów dostępny

Album "Banda i Wanda", który po premierze w 1984 roku sprzedał się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy i zyskał status Złotej Płyty, przez dekady był praktycznie nie do zdobycia. Fani wielokrotnie apelowali o wznowienie – i doczekali się.

Nasz pierwszy album "Banda i Wanda" miał premierę ponad 40 lat temu. W tamtych czasach jedynym możliwym nośnikiem muzyki była płyta winylowa, a przez te lata doszło do sytuacji, że choć wyprodukowano jej pół miliona sztuk – wyprzedała się, zyskując status złotej płyty i nie jest już dostępna na rynku. Od kiedy pamiętam fani prosili mnie o wznowienie tego albumu, wytłoczenie nowych egzemplarzy LP, ale także CD, i choć ze względów czysto administracyjnych ten proces nie był najprostszy – udało się

– wspomina Wanda Kwietniewska.

Po raz pierwszy w historii kultowa płyta dostępna jest również w serwisach streamingowych, gdzie dziś najczęściej słuchamy muzyki.

Oczywiście nie mogliśmy pominąć najważniejszego dziś nośnika muzyki, jakim są serwisy streamingowe, w których to album "Banda i Wanda" nigdy oficjalnie nie zagościł. Dlatego bardzo się cieszę, że już 14.05 ta płyta, tak ważna dla mnie i historii mojego zespołu, oficjalnie zagości w internecie

– dodaje wokalistka.

Reedycja albumu nie ogranicza się jedynie do odświeżonego brzmienia. W nowym wydaniu znalazły się dwa dodatkowe utwory:

Choć oryginalny skład zespołu zdążył przez lata się zmienić, z członkami Bandy zawsze zostaję w przyjacielskich stosunkach. Nie inaczej jest z Markiem Raduli, moim wieloletnim przyjacielem, a także ojcem chrzestnym mojej córki Kai. Wielokrotnie rozmawiając z Markiem i wspominając o potrzebie wznowienia naszego pierwszego wspólnego krążka, myśleliśmy o powrocie do wspólnego grania. I tak też się stało. Stworzyliśmy utwór "Pod wiatr" i bardzo się cieszę, że będzie to utwór promujący wznowienie tego wydawnictwa. Wiem też, że zaspokoi to życzenia moich fanów, którzy od lat prosili mnie o coś nowego