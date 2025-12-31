"Sylwester z Dwójką" - jakie hity usłyszymy? Te piosenki zagrają w Katowicach

Od kilku dni pod katowickim Spodkiem trwają intensywne próby do "Sylwestra z Dwójką 2025". Artyści testują nagłośnienie, ćwiczą choreografie i przygotowują swoje największe przeboje. Atmosfera na miejscu jest gorąca, a fragmenty prób relacjonuje influencer Matteo_Official, pokazując fanom, czego mogą spodziewać się w sylwestrową noc.

Scena przygotowana na "Sylwestra z Dwójką" przypomina kosmiczną konstrukcję – ogromna, efektowna i doskonale oświetlona, idealna dla prawie 40 wykonawców, którzy pojawią się w Katowicach.

Lista utworów i wykonawców "Sylwestra z Dwójką" robi wrażenie

Jak ustaliła Eska.pl, podczas imprezy usłyszymy między innymi:

Stachursky – "Essa"

Oskar Cyms – "No co Ty"

MODELKI – "Miss Dior"

GrubSon – "Na szczycie"

Malik Montana – "Baciata"

Justyna Steczkowska – "Gaja"

Doda – "Nie daj się"

Kayah – "Testosteron"

Maryla Rodowicz – "To już było"

Margaret – "Tańcz głupia"

Vix.N – "Ne Rozumiju"

Ich Troje – "Play in Team"

To jednak tylko część imponującej listy. Na scenie zobaczymy także Dawida Kwiatkowskiego, Michała Szpaka, Kubę Badacha, Cleo, Blankę, Roxie Węgiel, Viki Gabor, Andrzeja Piasecznego, Jacka Stachursky’ego, Kombii, Poparzeni Kawą Trzy, Mandarynę, Feel, Piersi, a także Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".

Międzynarodowe gwiazdy na "Sylwestrze z Dwójką"

Największą atrakcją wieczoru będzie Sting – legenda światowej muzyki, który wystąpi ze swoimi największymi hitami. Oprócz niego na scenie pojawią się Francesco Napoli oraz kultowy duet Al Bano i Romina Power, dzięki czemu wydarzenie zyska wyjątkowo międzynarodowy charakter.

"Sylwester z Dwójką 2025" rozpocznie się 31 grudnia o godzinie 19:50 na antenie TVP2 i w TVP VOD. Organizatorzy podkreślają jednak, że nic nie zastąpi przeżywania tego wydarzenia na żywo – w samym Katowicach, pod spektakularną sceną przy Spodku. Fani muzyki mogą liczyć na niezapomnianą noc pełną hitów, efektownych choreografii i wyjątkowych momentów, które zapiszą się w sylwestrowej historii Polski.

