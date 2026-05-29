Maciej Maleńczuk OSTRO do Mentzena ws. emerytur gwiazd. Dostało się też Dodzie i Michałowi Wiśniewskiemu!

W mijającym tygodniu miało miejsce kolejne posiedzenie sejmu, podczas którego przyjęto wiele niezwykle istotnych projektów ustaw. Jedna z nich skupia się na zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, co stanowi niejako odpowiedź na często pojawiające się w przestrzeni publicznej głosy o niezwykle niskich emeryturach, wypłacanych gwiazdom. Jest to najczęściej spowodowane nieodprowadzaniem koniecznych składek co wynika, jak wskazuje samo środowisko artystyczne, nie ze złej woli twórców i twórczyń, a ze specyfiki ich zawodu i umów, za podstawie których pracują. Przyjęty projekt ustawy głosi m.in. wprowadzenie statusu artysty zawodowego czy powstanie systemu dopłat do składek na ubezpieczenia społeczne, które ma być kierowane do artystów osiągających niższe dochody.

Projekt spotkał się z dużymi kontrowersjami, a największa krytyka płynie ze strony polityków Konfederacji. Wyjątkowo dużym echem w przestrzeni publicznej odbiła się wypowiedź Sławomira Mentzena, który napisał na swoim koncie w mediach społecznościowych:

Projekt wypłaty emerytur artystom, którym nie chciało się płacić składek, którzy tworzą sztukę, której nikt nie chce, jest niesprawiedliwy względem tych Polaków, którym chce się pracować i którzy muszą płacić składki.Jeżeli artysta nie potrafi na siebie zarobić, to nie jest artystą, tylko hobbystą. Nie tworzy sztuki, tylko badziew.A jeżeli próbuje nas wszystkich do tego orżnąć na kasę, to jest jeszcze złodziejem i niech spada. STOP finansowaniu nierobów, beztalenci i darmozjadów z naszych pieniędzy!

Na ostry komentarz polityka odpowiedziało już imponujące grono przedstawicieli branży artystycznej. W głosach tych dominuje uwaga, że on sam, jako polityk, również jest opłacany z kieszeni podatników (co istotne jednak, Mentzen nie pobiera uposażenia poselskiego).

Odpowiedzieć politykowi zdecydował się także Maciej Maleńczuk. Muzyk w rozmowie z WP Kultura zrobił to na swój własny sposób, wytykając politykowi jego uprzywilejowaną pozycję i "cwaniackie" podejście do życia. Artysta zastanawia się także, czy Mentzen w prowadzonym przez siebie lokalu puszcza muzykę - i czy rozlicza się w związku z tym z ZAiKS-em.

Nieoczekiwanie w głosie krytykującym polityka, Maciej Maleńczuk uderzył też w Dodę i Michała Wiśniewskiego! Jak stwierdził, jeśli Sławomir Mentzen: "patrzy na artystów wyłącznie przez pryzmat wiecznie fałszującego Michała Wiśniewskiego albo stukniętej Dody, która nieustannie wywołuje afery, a przy okazji kiepsko śpiewa i pisze słabe teksty, to wcale mu się nie dziwię". Muzyk nie oszczędził także raperów, a samego polityka nawołuje, aby, jeśli uważa artystów za "nierobów", zdjął ze ścian obrazy, nie słuchał muzyki ani nie oglądał telewizji.

Maciej Maleńczuk zwrócił uwagę na to, jak wymagająca jest praca muzyka zawodowego, zwłaszcza grającego bardziej zajmujące gatunki, podając za przykład jazz, a jak mało jest ona opłacana.

Ja jednak jestem z Krakowa, gdzie gra się jazz. A żeby grać jazz, trzeba ćwiczyć po dziesięć godzin dziennie. Trzeba też kupić dobry instrument, który kosztuje ogromne pieniądze. I później, po latach ciężkiej nauki oraz pracy, dostaje się może 50 zł za jakiś jam session. To naprawdę nie jest łatwy kawałek chleba. Dlatego niech Mentzen dobrze się zastanowi, co opowiada. Bo jeszcze mu te zyski z bitcoinów spadną, kiedy na dobre wejdą komputery kwantowe. W Krakowie na takiego mówi się buc, lepszego określenia nie ma - mówi Maciej Maleńczuk.

