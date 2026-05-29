"Ród smoka" wraca z 3. sezonem. Zwiastun zapowiada potężną wojnę i spektakularne bitwy

Fani wyczekują powrotu "Rodu smoka", ponieważ premiera nowej odsłony prequela "Gry o tron" to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych zbliżającego się lata. Najnowsze odcinki zadebiutują na platformie HBO Max w poniedziałek 22 czerwca. Twórcy intensyfikują kampanię promocyjną i pokazali wreszcie ostateczny zwiastun, który zapowiada niezwykle mroczne wydarzenia. Materiał wideo sugeruje, że Rhaenyra grana przez Emmę D'Arcy spotka się z chłodnym przyjęciem swoich poddanych i ponownie doświadczy głębokiego smutku, a na ekranie zobaczymy ogromną liczbę ofiar. Produkcja zaoferuje widzom również całe mnóstwo potężnych smoków.

"Ród smoka" sezon 3. Zwiastun zapowiada bitwy oraz przejęcie Królewskiej Przystani

Opublikowany zwiastun przedstawia dynamiczne ujęcia, na których królowa Rhaenyra wspólnie z Daemonem granym przez Matta Smitha i swoimi poplecznikami skutecznie odbijają stolicę z rąk stronnictwa Zielonych. Olbrzymie gady przelatują nad miastem i lądują prosto na dziedzińcu Czerwonej Twierdzy. Z kolei Alicent, w którą wciela się Olivia Cooke, łamie dane wcześniej przyjaciółce słowo i informuje Aemonda (Ewan Mitchell) o nadciągającym zagrożeniu. Zapowiedź zawiera również fragmenty zjawiskowej bitwy w Gardzieli. Odbiorcy zobaczą to wielkie starcie już w premierowym odcinku trzeciego sezonu, a na niebie pojawi się między innymi książę Jacaerys (Harry Collett) dosiadający smoka Vermaxa.

Najnowszy zwiastun trwa ponad dwie minuty i wręcz kipi od widowiskowej akcji. Zapowiedź sugeruje, że twórcy "Rodu smoka" faktycznie przygotowali dla widzów kilka potężnych sekwencji batalistycznych, a cała opowieść zdecydowanie nabierze tempa. Na pole bitwy wkroczy również potężna armia Północy maszerująca pod sztandarami rodu Starków. Dowództwo nad tymi siłami obejmie Roderick Dustin, którego na ekranie sportretuje Tommy Flanagan.

Obsada i data premiery trzeciego sezonu serialu Ród smoka

Trzecia seria popularnej produkcji zadebiutuje w poniedziałek 22 czerwca. Platforma streamingowa udostępni widzom dokładnie osiem epizodów. Przed kamerami ponownie staną największe gwiazdy serialu. Emma D'Arcy zagra królową Rhaenyrę Targaryen, Matt Smith wystąpi jako Daemon Targaryen, a Tom Glynn-Carney jako król Aegon II Targaryen. Olivia Cooke powróci w roli królowej wdowy Alicent Hightower, natomiast Ewan Mitchell ponownie wcieli się w księcia Aemonda Targaryena. Na ekranie będą im towarzyszyć między innymi Steve Toussaint jako Corlys Velaryon, Rhys Ifans jako ser Otto Hightower, Fabien Frankel jako ser Criston Cole, Sonoya Mizuno jako Mysaria oraz Harry Collett jako książę Jacaerys Velaryon.

