"Top Model" ma nową jurorkę. Nazwano ją jedną z najciekawszych stylistek swojego pokolenia. Kim jest Ewelina Gralak?

Kim jest Ewelina Gralak?

Ewelina Gralak to stylistka i kreatorka wizerunku, której nazwisko od lat wymawiane jest z szacunkiem zarówno na paryskich pokazach, jak i w warszawskich studiach nagrań. Zaczynała w Polsce, by szybko trafić na międzynarodowe salony - przez lata pracowała między Paryżem a Nowym Jorkiem, współtworząc projekty z ikonami branży takimi jak Katie England, Tom Van Dorpe, Mel Ottenberg czy Kyle Luu. Na jej koncie znajdują się sesje dla Vogue Polska, Elle, Harper's Bazaar i GQ, praca przy pokazach Givenchy oraz budowanie wizerunku marek MISBHV, Local Heroes i La Mania. Amerykański "Vogue" wyróżnił ją jako jedną z trzech najciekawszych stylistek młodego pokolenia. Była również jurorką konkursu Fresh Fashion Awards.

Między wybiegiem a sceną. Czym zajmowała się nowa jurorka "Top Model"?

Ewelina Gralak to rzadki przykład stylistki, która z równą swobodą odnajduje się w świecie haute couture i kultury niezależnej. Równolegle od lat działa w branży muzycznej – odpowiadała za komunikację wizualną, stylizacje okładek albumów i teledysków dla artystów takich jak Quebonafide, Margaret, PRO8L3M, Hey, Young Leosia, Dziarma, OIO czy Tommy Cash. Jej doświadczenie obejmuje zarówno high fashion, jak i współczesny branding - obszary, które dziś realnie definiują karierę w modelingu. Do jury "Top Model" wchodzi jako ktoś, kto modę rozumie szerzej niż wybieg - jako język, którym mówi cała współczesna kultura.

Znane twarze i jedna nowość w nowym sezonie "Top Model"

Ewelina Gralak dołącza do dobrze znanego widzom składu jury "Top Model": Joanny Krupy, Katarzyny Sokołowskiej, Marcina Tyszki i Dawida Wolińskiego. W jubileuszowym sezonie zmiana dotknie również prowadzenia programu - po raz pierwszy w tej roli zobaczymy tu Klaudię El Dursi.

Ostatnia szansa - casting stacjonarny już w weekend

Castingi online mamy już za sobą, ale dla chętnych pozostaje jeszcze jedna droga. 30 i 31 maja w studiu Transcolor w Warszawie odbędzie się otwarty casting stacjonarny, podczas którego każdy kandydat będzie mógł stanąć twarzą w twarz przed jury i zrobić pierwszy krok w stronę kariery w świecie mody. Rejestracja uczestników potrwa do godziny 16:00.

Dla tych, którzy chcą poczuć modową atmosferę jeszcze przed przesłuchaniami - 30 maja o godzinie 9:30 z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie wyruszy ciężarówka "Top Model", inaugurując modową paradę programu.

