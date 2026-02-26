Michał Piróg odchodzi z TVN! Pożegnał się z programem "Top Model"

Michał Piróg rezygnuje z pracy w TVN

Ta informacja z pewnością jest dużym zaskoczeniem dla wszystkich fanów Michała Piróga. 26 lutego 2026 - zupełnie niespodziewanie - dowiedzieliśmy się, że tancerz postanowił zakończyć współpracę z TVN. Jedna z trzech najpopularniejszych telewizji w Polsce była miejscem jego pracy przez aż 25 lat! Piróg stwierdził jednak, że czas na zmiany w jego życiu. Na jego Instagramie pojawiło się oświadczeniu, z którego dowiadujemy się więcej o tej decyzji. "Nadszedł ten moment by to powiedzieć. Dziękuję za wspólne 25 lat !!!! To czas wspaniałej przygody oraz niesamowitej podróży w stacji TVN. Podróży którą poprowadziła mnie nieznaną i ekscytująca drogą" - zaczął wypowiedź Michał Piróg.

ZOBACZ TAKŻE: Michał Piróg krytycznie o bojkocie Izraela na Eurowizji. Mówi, że w Gazie nie ma wojny

Zamykam skrzynie pełną skarbów i otwieram szeroko okno na nowe i nieznane. Dziękuję wam najukochańsi widzowie za te wszystkie lata. Żegnam się zdjęciem z mojej pierwszej samotnej wyprawy do Afryki bo czuję się tak samo podekscytowany jak wtedy i jestem ciekaw co przyniesie nowy dzień. Ale widząc ten bezkres wiem ile mam możliwości. Mam poczuci, że z TVN byłem już wszędzie gdzie mogłem być. Za każdą wspólną podroż dziękuję - czytamy w oświadczeniu.

Wyniki "Top Model" są ustawione? Michał Piróg OBALIŁ teorię widzów | WYWIAD

Michał Piróg podziękował także za współpracę osobom, które w ciągu ostatnich 25 lat odpowiadały za programy TVN - Edwardowi Miszczakowi, Jarosławowi Potaszowi, Lidii Kazen, Sandrze Walter, Anicie Podkowie i Maciejowi Swierzawskiemu.

"Top Model" żegna Michała Piróga

Ostatnim dużym projektem Michała Piróga w TVN był program "Top Model", gdzie wspierał uczestników i prowadził najważniejsze wydarzenia. Produkcja programu podziękowała mu za wiele lat współpracy.

Dziękujemy Ci za zaangażowanie, energię i serce wkładane w każdy odcinek. To była niezwykła wspólna przygoda – od pierwszych chwil na antenie w „Drodze do gwiazd”, przez kolejne wyzwania, aż po momenty w "Top Model", które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Byłeś dobrym duchem uczestników – zawsze stojącym za nimi murem. Jako tancerz, choreograf i aktor zachwycasz talentem i oddaniem. Kibicujemy Ci na tej nowej drodze i coś czujemy, że nasze ścieżki jeszcze się skrzyżują... - opublikowano w social mediach programu.