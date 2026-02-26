Michał Piróg odchodzi z TVN! Pożegnał się z programem "Top Model"

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-02-26 11:41

Szokująca informacja! Michał Piróg odchodzi z telewizji TVN po 25 latach współpracy! Tancerz i (już były) prowadzący programu "Top Model" poinformował o zakończeniu współpracy ze stacją. W jego mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, w którym opowiedział o powodach tej decyzji.

Michał Piróg rezygnuje z pracy w TVN

Ta informacja z pewnością jest dużym zaskoczeniem dla wszystkich fanów Michała Piróga. 26 lutego 2026 - zupełnie niespodziewanie - dowiedzieliśmy się, że tancerz postanowił zakończyć współpracę z TVN. Jedna z trzech najpopularniejszych telewizji w Polsce była miejscem jego pracy przez aż 25 lat! Piróg stwierdził jednak, że czas na zmiany w jego życiu. Na jego Instagramie pojawiło się oświadczeniu, z którego dowiadujemy się więcej o tej decyzji. "Nadszedł ten moment by to powiedzieć. Dziękuję za wspólne 25 lat !!!! To czas wspaniałej przygody oraz niesamowitej podróży w stacji TVN. Podróży którą poprowadziła mnie nieznaną i ekscytująca drogą" - zaczął wypowiedź Michał Piróg.

ZOBACZ TAKŻE: Michał Piróg krytycznie o bojkocie Izraela na Eurowizji. Mówi, że w Gazie nie ma wojny

Zamykam skrzynie pełną skarbów i otwieram szeroko okno na nowe i nieznane. Dziękuję wam najukochańsi widzowie za te wszystkie lata. Żegnam się zdjęciem z mojej pierwszej samotnej wyprawy do Afryki bo czuję się tak samo podekscytowany jak wtedy i jestem ciekaw co przyniesie nowy dzień. Ale widząc ten bezkres wiem ile mam możliwości. Mam poczuci, że z TVN byłem już wszędzie gdzie mogłem być. Za każdą wspólną podroż dziękuję - czytamy w oświadczeniu.

Wyniki "Top Model" są ustawione? Michał Piróg OBALIŁ teorię widzów | WYWIAD

Michał Piróg podziękował także za współpracę osobom, które w ciągu ostatnich 25 lat odpowiadały za programy TVN - Edwardowi Miszczakowi, Jarosławowi Potaszowi, Lidii Kazen, Sandrze Walter, Anicie Podkowie i Maciejowi Swierzawskiemu.

"Top Model" żegna Michała Piróga

Ostatnim dużym projektem Michała Piróga w TVN był program "Top Model", gdzie wspierał uczestników i prowadził najważniejsze wydarzenia. Produkcja programu podziękowała mu za wiele lat współpracy.

Dziękujemy Ci za zaangażowanie, energię i serce wkładane w każdy odcinek. To była niezwykła wspólna przygoda – od pierwszych chwil na antenie w „Drodze do gwiazd”, przez kolejne wyzwania, aż po momenty w "Top Model", które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Byłeś dobrym duchem uczestników – zawsze stojącym za nimi murem. Jako tancerz, choreograf i aktor zachwycasz talentem i oddaniem. Kibicujemy Ci na tej nowej drodze i coś czujemy, że nasze ścieżki jeszcze się skrzyżują... - opublikowano w social mediach programu.

Super Express Google News
Michał Piróg
Galeria zdjęć 25
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOP MODEL
TVN
MICHAŁ PIRÓG