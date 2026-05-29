Komunia u Elizy Trybały. Celebrytka pokazała córki w bardzo strojnych kreacjach. Jak małe suknie ślubne?

Eliza Trybała pokazała komunijne stylizacje

Eliza Trybała znów znalazła się na językach internautów. Tym razem wszystko za sprawą komunii jej córki, która wywołała sporo emocji. Celebrytka, znana z odważnych stylizacji i zamiłowania do luksusu, po raz kolejny postawiła na kreację, obok której trudno było przejść obojętnie. Jedni byli zachwyceni, inni krytykowali wybór Elizy. Utarło się bowiem, że pierwsza komunia to uroczystość, na którą wypada ubrać się skromnie i szykownie. Tymczasem Trybała postawiła na wyjątkowo kusą mini i białe sandałki na bardzo wysokich obcasach.

Eliza zadbała o spektakularną oprawę uroczystości i relacjonowała wszystko na Instagramie, ale to stylizacje jej i córek zainteresowały internautów najbardziej. W komentarzach pojawiły się głosy, że kreacja mamy była zbyt odważna jak na kościelną uroczystość. Sama Eliza nie przejęła się krytyką. Jak podkreślała w sieci, nie zamierza rezygnować ze swojego stylu i chce czuć się dobrze niezależnie od okazji.

Pierwsza Komunia Święta Kornelki. Dla mnie najważniejsze było jedno - żeby czuła się tego dnia szczęśliwa, spokojna i naprawdę wyjątkowa - napisała celebrytka.

A później wytłumaczyła się ze swojego modowego wyboru:

Miałam na sobie dokładnie taką suknię, jaką sobie wyobrażałam. Każdy detal, każdy element był dokładnie w moim stylu i dokładnie taki, jaki miałam w głowie. (...) Nie ubrałam się dla internetu, tylko dla siebie, swojej córki i tego, żebyśmy my czuły się dobrze w tym dniu.

Sukienka Elizy i kreacje jej córek zostały stworzone przez markę tworzącą suknie ślubne. Być może dlatego wszystkie trzy stylizacje nawiązywały do ślubnej elegancji. Trybała sama zwróciła na to uwagę:

A tutaj już totalnie jak trzy śluby i jeden mąż.

Kim jest Eliza Trybała?

Eliza Trybała zdobyła popularność dzięki kontrowersyjnemu reality show "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy", emitowanemu na MTV. To właśnie tam poznała swojego obecnego męża Pawła "Trybsona" Trybałę. Para i jej dwie córki stały się jedną z bardziej rozpoznawalnych rodzin polskiego show-biznesu. Dziś Eliza działa głównie jako influencerka i chętnie pokazuje w mediach społecznościowych kulisy rodzinnego życia. Wystąpiła też w "Królowej przetrwania".

