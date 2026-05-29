Sandra Kubicka zrobi światową sesję?! Jeden telefon i czeka wielka dieta

Kim jest Sandra Kubicka?

Sandra Kubicka to jedna z najpopularniejszych polskich modelek i influencerek, która karierę zaczynała w USA, pracując dla takich marek jak Victoria’s Secret czy Guess. W 2021 roku związała się z muzykiem Aleksandrem Baronem. Para doczekała się syna Leonarda. Związek jednak nie przetrwał próby czasu i rozwiedli się w 2026 roku.

W 2019 roku modelka brała udział w "Tańcu z Gwiazdami", w którym to zajęła 3. miejsce. W 2023 prowadziła program randkowy TVP "Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć".

W swoich mediach społecznościowych lubi się chwalić bogatym życiem, podróżami oraz wychowywaniem ukochanego synka.

Sandra Kubicka już niedługo ma lecieć do Turcji, aby zrealizować jedno z tajemniczych zleceń. Okazało się, że stało się coś, czego się nie spodziewała.

- Ale się wczoraj (27.05.2026 - przyp.pd) odwaliło i to totalnie przez przypadek. Dyrektor jednej z agencji, z którą kiedyś byłam podpisana, napisała maila, że chciałaby, żebym wróciła do modelingu, bo klienci pytają. Ja to olałam, to było kilka miesięcy temu. Wczoraj znowu mnie zaczepił na Instagramie - powiedziała Sandra.

Napisała do swojej agencji w Miami informację i prośbę o zweryfikowanie tej sytuacji. Okazało się, że jeden z jej współpracowników skontaktował się z nimi i faktycznie jeden z dyrektorów chciał powrotu dziewczyny do branży.

- Powiedziałam, że nie. I zaczęliśmy się przekomarzać i powiedziałam, że dobra, wrócę, ale tylko pod warunkiem, jak mi zabukujesz coś tam - powiedziała Sandra.

Jej agentka zaczęła ją przekonywać, że zabukują jej wszystko w Miami i ogarną jak najwięcej zleceń, aby wykorzystała jak najlepiej ten czas w USA.

- Powiedziałam, "dobra, zrobimy to, ale muszę zrobić dobre foty". Trochę się wkopałam, bo teraz będę musiała wejść w ten mój tryb co kiedyś. Potrafię się bardzo szybko wyciąć, ale nie widziało mi się to, żeby teraz to robić. Wiem, że wyglądam okej, że formę jakąś tam mam, natomiast potrafię się pod polaroidy tak wyciąć [...] Mam sesję w przyszłym tygodniu w Turcji i teraz nie wiem, jak to zrobić, połączyć pracę z tym wycinaniem się. No ale zaczynam dzisiaj, idę na trening - opowiadała Sandra.

