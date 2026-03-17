Co z rozwodem Sandry Kubickiej i Barona? Jest wyrok!

Związek Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiwa-Barona jeszcze niedawno rozpalał wyobraźnię fanów, ale przeszedł już do historii - i to w iście spektakularnym stylu.

Miłość muzyka i modelki rozkwitła w 2021 roku, a w kwietniu 2024 zakochani powiedzieli sobie "tak". Niedługo później na świecie pojawił się ich synek Leonard. Sielanka jednak nie trwała długo. Już kilka miesięcy po ślubie zaczęły się pierwsze kryzysy. Kubicka była nieszczęśliwa i zdecydowała się na ostateczny krok - rozwód. Co ciekawe, papiery rozwodowe trafiały do sądu więcej niż raz! Gwiazda postanowiła bowiem dać mężowi i małżeństwu jeszcze jedną szansę. Niestety, nic z tego nie wyszło.

Rozwód po raz pierwszy, rozwód po raz drugi...

Kulminacja nastąpiła w lutym i w marcu 2026 roku. 16 marca w warszawskim sądzie odbyła się druga rozprawa rodowodowa pary! Co ciekawe, mimo burzliwej historii, byli partnerzy zachowali klasę. Po wyjściu z sali rozpraw… przytulili się. Taki widok to prawdziwa rzadkość w świecie celebrytów.

Emocji jednak nie brakowało. Baron pojawił się w sądzie w towarzystwie ochrony, a Kubicka nie kryła zdenerwowania. Mimo to finał okazał się zaskakująco spokojny, choć modelka starała się wyrzucić z sądu dziennikarzy i fotoreporterów.

Po wszystkim każde z nich poszło w swoją stronę. Baron ogłosił, że zaczyna nowy etap życia, publikując wymowne słowa:

Dziś jest pierwszy dzień reszty mojego życia.

Z kolei Kubicka nie gryzła się w język i podsumowała wszystko krótko: "koniec cyrku"!

Jest wyrok sądu

Choć Kubicka i Baron swoimi wypowiedziami zasugerowali koniec małżeństwa, nie powiedzieli tego wprost. Teraz jednak już wiadomo, że modelka i muzyk są wolni, a ich rozwód został sfinalizowany.

Sprawa w dniu wczorajszym została zakończona, tj. ogłoszono wyrok - przekazał Faktowi Krzysztof Mackiewicz, Zastępca Kierownika Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie.

