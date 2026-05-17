Co z pogrzebem Krzysztofa Piesiewicza? Podano datę! Wiadomo, kiedy i gdzie się odbędzie

Aga Kwiatkowska
2026-05-17 18:59

Krzysztof Piesiewicz zmarł 14 maja. Trzy dni później ksiądz Andrzej Luter przekazał w sieci wieści dotyczące pogrzebu scenarzysty. Zdradził gdzie i kiedy odbędą się ostatnie pożegnanie oraz pochówek Piesiewicza.

Krzysztof Piesiewicz zmarł po ciężkiej chorobie

Nie żyje Krzysztof Piesiewicz - wybitny scenarzysta, adwokat i były senator, który współtworzył największe dzieła Krzysztofa Kieślowskiego. Smutną wiadomość przekazano 14 maja. Piesiewicz miał 80 lat. Informację o jego śmierci podała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Niedługo później zaczęły spływać kondolencje. Piesiewicz dla wielu był człowiekiem-instytucją. Jako prawnik bronił działaczy opozycji w czasach PRL-u, a jako scenarzysta stworzył z Kieślowskim filmy, które na zawsze zmieniły historię europejskiego kina. To właśnie spod jego pióra wyszły scenariusze do kultowego "Dekalogu", "Podwójnego życia Weroniki" czy słynnej trylogii "Trzy kolory". 

Szczególnie poruszające są kulisy jego ostatnich chwil. Jak ujawnił kompozytor Zbigniew Preisner, scenarzysta odszedł po ciężkiej chorobie w szpitalu, a do samego końca towarzyszyli mu najbliżsi współpracownicy i przyjaciele. Preisner nie krył emocji.

Chociaż ciężko chorował, trudno się pogodzić z tą śmiercią - mówił w rozmowie z PAP.

Śmierć Piesiewicza zbiegła się z wyjątkowym momentem - premierą nowego filmu inspirowanego twórczością Kieślowskiego, która odbyła się podczas festiwalu filmowego w Cannes. Po pokazie reżyser produkcji "Historie równoległe" oddał hołd scenarzyście.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Piesiewicza?

Informacje o ostatnim pożegnaniu i pochówku Piesiewicza przekazał ksiądz Andrzej Luter.

Pogrzeb KRZYSZTOFA PIESIEWICZA, wybitnego prawnika i scenarzysty filmowego, odbędzie się w środę 20 maja. Msza święta (pożegnalna) rozpocznie się o godz. 11.00 w Kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu 34 w Warszawie. Po mszy przejazd na Stare Powązki, gdzie śp. Krzysztof zostanie pochowany w grobie rodzinnym. Kondukt wyruszy przy IV bramie - czytamy na facebookowym profilu duchownego.

Wcześniej Luter pisał:

Zmarł KRZYSZTOF PIESIEWICZ, wybitny prawnik, oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. Scenarzysta filmowy. Najbliższy współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego. (...) Bardzo ważna postać polskiej historii i kultury.

KRZYSZTOF PIESIEWICZ