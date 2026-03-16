Sandra Kubicka i Baron spotkali się w sądzie. Muzyk znowu przybył z ochroną. Kogo się tak obawia?

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron: Koniec medialnego małżeństwa

Sandra Kubicka (30 l.) i Aleksander Milwiw-Baron (42 l.) tworzyli jedną na najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Ich związek należał również do bardzo burzliwych. Zaczęli się spotykać w 2021 roku, a w kwietniu 2024 pobrali się w 50. rocznicę ślubu dziadków modelki. Kilka tygodni później na świat przyszedł syn pary. Tuż przed świętami 2024 roku Kubicka i Baron przeprowadzili się do swojego domu, który razem budowali od podstaw.

Kilka tygodni później okazało się, że para jest w takcie rozwodu! Co więcej, papiery rozwodowe miały trafić do sądu jeszcze przed świętami. Przez pewien czas po oficjalnym rozstaniu Sandra Kubicka nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłego partnera. Pierwsza rozprawa rozwodowa miała odbyć się w maju, ale nikt się na nią nie stawił! Modelka i muzyk postanowili dać sobie drugą szansę.

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron: Do dwóch rozwodów sztuka?

Rok po złożeniu pierwszych papierów rozwodowych do sądu trafiły kolejne! Niedawno okazało się bowiem, że Sandra Kubicka i Aleksander Baron znowu się rozstali. I tym razem nikt nie wycofał pozwu z sądu. Pierwsza rozprawa odbyła się 25 lutego. Chociaż trwała zaledwie kwadrans, to atmosfera była bardzo napięta.

Jak donosił Pudelek, na korytarzu dało się usłyszeć pokrzykiwania, a w sądzie, poza głównymi zainteresowanymi i ich prawnikami, pojawiła się policja. Była też prywatna ochrona.

Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą! - miał krzyknąć muzyk do wyraźnie zdenerwowanej modelki.

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron: Druga rozprawa rozwodowa

Pierwsza rozprawa miała charakter wstępny, dlatego trwała tak krótko. Na początku marca wyznaczono termin kolejnej. W poniedziałkowy poranek, 16 marca, Sandra Kubicka i Aleksander Baron po raz drugi spotkali się w sądzie.

Gwiazdor Afromental ponownie przybył do sądu w obstawie prywatnej ochrony. Chciał w ten sposób odstraszyć paparazzich czy może samą Sandrę? W końcu podczas pierwszej rozprawy, mimo jej prób, wyraźnie nie chciał z nią rozmawiać. Muzyk próbował się również "ukryć" za czarnymi okularami, ale to nikogo nie zmyliło to "przebranie".

Z kolei Sandra nie kryła swoich emocji. Modelka w niedzielny wieczór wrzuciła na Instagram zdjęcie, na którym pokazała, jak próbuje się zrelaksować przed poniedziałkiem: "Calm before the storm (spokój przed burzą - red.). Maseczka + rumianek + głupotki w tv". Wygląda jednak na to, że kuracja antystresowa nie za bardzo pomogła. W sądzie nie kryła bowiem zdenerwowania.

Sandra Kubicka i Baron: Skłóceni małżonkowie w bliźniaczych stylizacjach

Co ciekawe, skłóceni (jeszcze) małżonkowie zjawili się w sądzie w niemal bliźniaczych stylizacjach. Sandra miała na sobie czarną garsonkę z szerokimi ramionami. Założyła pod nią białą koszulę oraz krótką, czarną spodniczkę. Na twarzy również miała ciemne okulary, których nie ściągnęła nawet w budynku sądu.

W dniu drugiej rozprawy rozwodowej Baron również postawił na klasyczny look. Spod czarnej marynarki wystawała biała koszula. Stylistycznie udało im się dopasować. Czy równie zgodni będą na sali rozpraw i szybko dojdą do porozumienia? A może będzie to kolejny gwiazdorski rozwód, który ciągnie się w nieskończoność.

