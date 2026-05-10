El Clasico. FC Barcelona - Real: Tragedia przed meczem. Hansi Flick stracił ojca

Doniesienia o śmierci ojca Hansiego Flicka pojawiły się po nocy poprzedzającej to kluczowe starcie, za sprawą dziennikarzy Alfredo Martineza i Gerarda Romero. FC Barcelona natychmiast zareagowała, publikując w mediach społecznościowych wyrazy głębokiego współczucia i podkreślając jedność z trenerem w tym bolesnym momencie. "FC Barcelona oraz cała rodzina Blaugrany pragną złożyć Hansiemu Flickowi kondolencje z powodu śmierci jego ojca" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu, które szybko obiegło internet, wywołując falę wsparcia dla szkoleniowca

Tragedia przed El Clasico. Nie żyje ojciec Hansiego Flicka

Wiadomość o odejściu bliskiej osoby dotarła do Flicka kilkanaście godzin przed El Clasico na Spotify Camp Nou - meczem o godzinie 21:00, który ma potencjalnie przypieczętować losy tytułu Barcelony w La Liga. Mimo przeżywanego osobistego dramatu, Flick podjął decyzję: nie opuścił drużyny i zasiądzie na ławce trenerskiej podczas tego prestiżowego spotkania. Decyzję tę natychmiast potwierdziły hiszpańskie media, w tym "Sport", podkreślając profesjonalizm i oddanie trenera.

"Dzielimy jego smutek i jesteśmy z nim w tym niezwykle trudnym dla niego i jego rodziny czasie" – podkreślił klub ze stolicy Katalonii w oficjalnym komunikacie, wyrażając solidarność z Niemcem. Zawodnicy, przebywający wówczas w hotelu Torre Melina, zapewnili Flicka o pełnym wsparciu

Gestem godnym rywala z najwyższej półki są kondolencje złożone niemieckiemu szkoleniowcowi przez Real Madryt, niedzielnego przeciwnika FC Barcelony. "Real Madryt CF, jego prezes i zarząd wyrażają głęboki żal z powodu śmierci ojca Hansiego Flicka, trenera FC Barcelony. Real pragnie złożyć kondolencje i wyrazy współczucia jego rodzinie i wszystkim bliskim. Spoczywaj w pokoju" – czytamy w oświadczeniu "Królewskich".

El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia. pic.twitter.com/1IZzT6ds4L— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026