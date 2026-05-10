Ślub Emmanuela Olisadebe poruszył całą Polskę. Na ceremonii minister i syn Engela. Niewiarygodne, co działo się potem!

Emmanuel Olisadebe, bohater narodowy, poślubił Polkę Beatę w 2001 roku.

Ich bajkowy ślub był wielkim wydarzeniem, któremu kibicował cały kraj.

Czy ich miłość przetrwała próbę czasu?

Bohater narodowy i piękna Polka. Tak zaczęła się ich miłość

Zanim Emmanuel Olisadebe stał się idolem milionów Polaków, czarował skutecznością w barwach Polonii Warszawa. To właśnie w tamtym okresie poznał śliczną Beatę, a ich uczucie rozkwitło w błyskawicznym tempie, stając się jednym z najgorętszych tematów medialnych. Kibice pokochali go za bramki, a reszta kraju za romantyczną historię, która udowadniała, że z Polską łączy go coś więcej niż tylko boisko.

Decyzja o ślubie zbiegła się w czasie z jego największymi sukcesami. Jako absolutny bohater eliminacji do Mistrzostw Świata 2002, cieszył się statusem niekwestionowanej gwiazdy. Nic więc dziwnego, że jego życie prywatne budziło równie wielkie emocje, co kolejne gole strzelane dla biało-czerwonych.

Ceremonia jak z bajki. Tłumy gwiazd na ślubie "Oliego"

Ślub odbył się 16 czerwca 2001 roku w Warszawie i był wydarzeniem, które przyciągnęło nie tylko tłumy fotoreporterów, ale i wiernych kibiców. "Oli", ubrany w elegancki frak, i jego olśniewająca wybranka wyglądali jak z bajki. Ceremonia miała iście gwiazdorską oprawę, a jej rangę podkreślała lista gości.

Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi ówczesny prezes PZPN Michał Listkiewicz oraz minister Ryszard Kalisz. Co ciekawe, świadkiem pana młodego był Jerzy Engel junior, syn selekcjonera reprezentacji Polski, który tak bardzo zaufał nigeryjskiemu napastnikowi.

Cichy koniec wielkiej miłości. Co stało się po latach?

Rok po hucznym ślubie Olisadebe spełnił marzenie milionów Polaków, strzelając gola w meczu ze Stanami Zjednoczonymi na mundialu w Korei i Japonii. Była to pierwsza bramka dla Polski na mistrzostwach świata od 16 lat.

Jego małżeństwo przetrwało dokładnie tyle samo – 16 lat. Para rozwiodła się w 2017 roku, jednak zrobiła to w ciszy i z klasą, unikając medialnego szumu, który towarzyszył im na początku związku. Mimo że ich drogi ostatecznie się rozeszły, historia miłości nigeryjskiego piłkarza, który podbił serca Polaków, i pięknej Polki na zawsze zapisała się w pamięci kibiców jako jeden z najpiękniejszych sportowych romansów.

