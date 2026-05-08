Nieznana twarz legendy. Film o Anicie Włodarczyk pokaże to, czego kibice nigdy nie widzieli

Anita Włodarczyk, ambasadorka ORLEN Team od 16 lat to jedna z najbardziej utytułowanych sportowczyń w historii polskiego sportu. Trzy złote medale olimpijskie, cztery tytuły mistrzyni świata, sześć medali mistrzostw Europy, sześć rekordów świata, dwanaście złotych medali mistrzostw Polski i dziewięć rekordów kraju. To dorobek, który można podzielić na wiele sportowych karier.

Film „Anita” pokazuje jednak, że za tą listą stoi coś, czego nie widać z trybun: lata wyrzeczeń, przełomy, kryzysy i nieustająca walka z własnymi ograniczeniami. Dokument nie jest hagiografią — to szczery, miejscami nieoczywisty portret kobiety, która świadomie wybrała sport ponad wszystko i poniosła za ten wybór wymierną cenę.

ZOBACZ TEŻ: Polski sportowiec śpi u Trumpa i nie przepłaca! Cena noclegu naprawdę zaskakuje

Dokument powstał w roku czterdziestych urodzin Anity Włodarczyk i towarzyszył jej podczas przygotowań do mistrzostw świata w Tokio w 2025 roku. Kamera dotarła tam, gdzie sportowcy zazwyczaj nie wpuszczają filmowców: na treningi siłowe, do kręgu rzutowego, na rozmowy z trenerem i fizjologiem. Widzimy Anitę podczas żmudnych, wielogodzinnych bloków treningowych — jedenaście sesji w tygodniu, ponad trzydzieści godzin pracy, słupki tętna i wskaźniki metaboliczne mierzone co kilka minut. Także wtedy, gdy kończy trening i pozwala sobie na chwilę zwyczajności.

Anita Włodarczyk: do końca życia nie zapomnę startów na igrzyskach

Duża część zdjęć powstała w Japonii, w mieście Takasaki, z którym Anita jest szczególnie związana. Tu przygotowywała się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, tu też wróciła po czterech latach. Orientalna sceneria dodaje filmowi wyjątkowej aury. Japonia staje się tłem najbardziej osobistych pytań, o to, co napędza człowieka, który osiągnął już wszystko. Skąd brać motywację, kiedy medal jest pewny? Co zostaje, gdy kończy się kariera? I ile kosztuje wybór, którego dokonuje się mając dwadzieścia lat i z którego konsekwencjami żyje się przez całe dorosłe życie.

ZOBACZ TEŻ: Amerykanie oszaleli! Ogłosili się mistrzami świata, jest nagranie! Szokująca bezczelność

Głównym partnerem produkcji jest ORLEN, który wspiera Anitę Włodarczyk od szesnastu lat. To jedno z najdłuższych i najbardziej konsekwentnych partnerstw sportowych w Polsce — obecne przez kolejne rekordy świata, olimpijskie triumfy, kontuzję i powrót na szczyt. Świadectwo tego, że prawdziwe wsparcie oznacza trwanie również w momentach kryzysu.

– Wieloletnia współpraca z Anitą Włodarczyk jest wyrazem naszego uznania dla jej sportowych osiągnięć i profesjonalizmu, również w tych najtrudniejszych momentach kariery. Droga, którą podąża jest wielką inspiracją, wartą opowiedzenia szerszej publiczności. Jesteśmy naprawdę dumni, że dzięki partnerstwie z Papaya Films, udało się stworzyć wartościowy i jakościowy dokument, na miarę ikony polskiego sportu – powiedział Paweł Patkowski, Dyrektor Biura Sponsoringu Sportu ORLEN.

ZOBACZ TEŻ: Szykuje się kolejny hit o polskiej gwieździe! Twórcy „Szczęsnego” i filmu o Lewandowskim znów w grze