Szykuje się kolejny hit o polskiej gwieździe! Twórcy „Szczęsnego” i filmu o Lewandowskim znów w grze

Michał Skiba
2026-05-07 17:56

Film "Szczęsny" rezonował długo i było o nim głośno. Film o Robercie Lewandowskim obiegł świat, a i tak pozostawił za sobą kilka tajemnic. Produkcji na temat polskich sportowców w najbliższym czasie nie zabraknie. Niedługo premiera filmu "Anita" o Anicie Włodarczyk, a z tego co się dowiedzieliśmy – studio Papaya Films rozpocznie zdjęcia do serii filmów dokumentalnych o kolejnym wybitnym sportowcu. Ucieszą się fani siatkówki...

Wilfredo Leon i Bartosz Kurek

Od dawna mówi się, że telewizja (i w dużej mierze będący w niej sport) ściga się z platformami streamingowymi. Flagowym produktem jednej z nich był serial Last Dance, który szczegółowo opowiedział historię Michaela Jordana. Od tego czasu w Polsce pojawiło się wiele świetnych produkcji, za które – głównie – odpowiada Kacper Sawicki, szef Papaya Films. Powstał mini-serial o Wojciechu Szczęsny, film "Lewandowski – Nieznany" odbił się szerokim echem w całym kraju, ale też w Monachium i Barcelonie.

Ludzie chcą oglądać historie najwybitniejszych sportowców, czego dowodem są kolejne premiery: David Beckham, Rafael Nadal, Ronaldinho. Polska dalej nie próżnuje. Z tego co się dowiedzieliśmy: zapowiadane już w mediach prace nad scenariuszem do produkcji dwóch filmów i serialu na temat Andrzeja Gołoty zmierzają do finału. Uściślając, na temat jednego z najwybitniejszych pięściarzy powstanie film fabularny, film dokumentalny i serial dokumentalny.

O tym, że "Andrew" będzie bohaterem wielu produkcji pisano i informowano już jakiś czas temu. To jednak nie koniec. Studio Papaya Films rozpocznie zdjęcia do serii filmów dokumentalnych o Wilfredo LeoniePraca nad zobrazowaniem historii gwiazdy światowej siatkówki rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Fanom siatkówki z pewnością nie trzeba go przedstawiać, cała Polska z pewnością poznała go po ostatnich letnich igrzyskach w Paryżu. Jej spora część znała już wcześniej. Najważniejsze? Z Leonem w składzie reprezentacja Polski przełamała klątwę ćwierćfinałów, między innymi za jego sprawą wywalczyła w 2024 roku srebro olimpijskie. Przyjmujący dzięki swoim dokonaniom w zeszłym roku zajął 5. miejsce w ogólnoświatowym rankingu najlepszych siatkarzy globu.

Historia Leona z pewnością będzie intrygująca. W reprezentacji Kuby zadebiutował jako 14-latek, potem zdobył z nią wicemistrzostwo świata i przeszedł długą drogę, której aktualny etap to właśnie polskie obywatelstwo, olimpijski medal i gra w Bogdance LUK Lublin.

