Siatkę pedofilów dopadł "ogień piekielny". Wpadły aż 123 osoby od 19 do 94 lat. Obrzydliwe, co mieli na dyskach!

Ogólnopolska operacja "Hellfire" uderza w przestępczość pedofilską.

Zatrzymano 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat.

Zabezpieczono 1500 urządzeń i setki tysięcy plików z treściami pedofilskimi.

Jakie konsekwencje czekają zatrzymanych w gigantycznej akcji?

Siatkę pedofilów dopadł „Hellfire”. Wpadły aż 123 osoby od 19 do 94 lat

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i policjanci z całego kraju przeprowadzili jedną z największych operacji wymierzonych w osoby posiadające i rozpowszechniające materiały związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. W ramach akcji o kryptonimie „Hellfire” zatrzymano 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat.

Śledczy przeprowadzili 177 przeszukań na terenie całego kraju. Zabezpieczono około 1500 urządzeń i nośników danych: telefonów, komputerów, laptopów, dysków oraz pendrive’ów. Jak przekazały służby, ujawniono kilkaset tysięcy plików mogących zawierać treści o charakterze pedofilskim.

Policja w Europie zatrzymała 166 pedofilów, większość w Polsce

Akcja w Warszawie

Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratury Rejonowej Warszawa–Ursynów przeprowadzono działania wobec trzech osób na terenie stolicy. Podczas przeszukań zabezpieczono komputery, telefony i dyski, na których znaleziono filmy i zdjęcia przedstawiające seksualne wykorzystywanie małoletnich. Zarzuty usłyszały trzy osoby.

Pawłowi A. zarzucono popełnienie czynu z art. 202 § 3 kodeksu karnego. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Michałowi G.-F. przedstawiono zarzut z art. 202 § 4a k.k. Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia.

Jarosław K. usłyszał zarzut z art. 202 § 3 k.k. w związku z art. 12 § 1 k.k. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy.

Wobec podejrzanych zastosowano dozór policji. Dodatkowo wobec Pawła A. zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł.

Kilkaset tysięcy plików i dziesiątki zarzutów

Jak poinformowała prokuratura, 95 zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty dotyczące przestępstw związanych z pornografią z udziałem małoletnich.

W płockim wątku śledztwa zarzuty usłyszały cztery osoby. Dotyczyły one m.in. produkowania, przechowywania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem dzieci. Podczas przeszukań w kilkunastu lokalizacjach zabezpieczono kilkadziesiąt nośników danych z tysiącami plików. Wobec jednej osoby skierowano do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Pozostali podejrzani zostali objęci wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.

Wspólna akcja służb z Polski i zagranicy

Operację „Hellfire” przygotowali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy współpracy z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji oraz jednostkami policji z całego kraju. Czynności prokuratorskie koordynowali śledczy z Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej. W działaniach wykorzystano także współpracę z agencjami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

„Hellfire” to kolejna duża operacja wymierzona w przestępczość pedofilską w sieci. W poprzednich latach CBZC i prokuratura prowadziły akcje o kryptonimach „ANASTAZJA”, „BARBOSSA”, „CARLOS”, „DAKOTA”, „ENOLA GAY”, „FEVER” i „GAME OVER”. Jak podają śledczy, wcześniejsze działania zakończyły się przedstawieniem zarzutów blisko 580 osobom. Zabezpieczono wtedy ponad 3 miliony plików o charakterze pedofilskim.

Nawet 15 lat więzienia

Prokuratura przypomina, że zgodnie z art. 202 § 3 kodeksu karnego za produkowanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich grozi kara do 15 lat więzienia. Z kolei za samo posiadanie lub uzyskiwanie dostępu do takich materiałów, zgodnie z art. 202 § 4a k.k., grozi do 5 lat pozbawienia wolności.