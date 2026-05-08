Afera wokół imprezy w Wilanowie! Mamy zdjęcia pierwszych zniszczeń. Na teren zabytku wjechał ciężki sprzęt

Burza wokół imprezy muzyki elektronicznej

Przypomnijmy: 9 maja na dziedzińcu Pałacu w Wilanowie ma odbyć się „Circoloco” − wielka impreza muzyki elektronicznej, reklamowana jako pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Wydarzenie od początku budzi ogromne emocje. Mieszkańcy i organizacje przyrodnicze już przed rozpoczęciem koncertu alarmowali w mediach po potencjalnym hałasie, skali imprezy i możliwym wpływie na jeden z najcenniejszych zabytków w kraju. Teraz pojawiają się kolejne obawy.

− Na teren zespołu pałacowego w Wilanowie wprowadzono ciężki sprzęt, który porusza się bezpośrednio po trawnikach. Pomiędzy drzewami składowane są również materiały i infrastruktura techniczna. Tego typu działania mogą prowadzić do zagęszczenia gleby, ograniczenia dostępu korzeni do powietrza i wody oraz uszkodzeń systemów korzeniowych − mówi Jacek Kuśmierski, architekt krajobrazu specjalizujący się w ogrodach historycznych,

Dewastacja zabytkowego ogrodu? Alarmują architekci krajobrazu

Ekspert podkreśla, że ewentualny konsekwencje takich działań mogą ujawnić się dopiero po latach. − Tego typu oddziaływania nie zawsze da się ocenić bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia. W dłuższej perspektywie może on oddziaływać na kondycję zieleni oraz stan historycznego założenia − dodaje.

To też nie pierwszy raz, gdy teren dziedzińca pałacu w Wilanowie staje się miejscem dużych komercyjnych wydarzeń. W 2023 i 2024 roku montowano tam wielkie namioty w ramach „Wielkiej Aukcji Charytatywnej Top Charity”, tylko wówczas bez występowania o zgodę konserwatora zabytków.

Kontrowersje wzbudza także stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W oficjalnym piśmie do organizatorów urząd poinformował, że plan wydarzenia przesłany po zgłoszeniach dotyczących rzeczywistej skali imprezy „nie jest tożsamy z planem wydarzenia przedłożonym do MWKZ i stanowiącym załącznik do decyzji”.

Mazowiecki Konserwator Zabytków interweniuje: „Wszelkie działania bez pozwolenia podlegają wstrzymaniu”

Konserwator przypomina jednocześnie, że teren objęty jest wielopoziomową ochroną konserwatorską. Chodzi zarówno o wpis do rejestru zabytków, jak i status pomnika historii oraz ochronę wynikającą z funkcjonowania Wilanowskiego Parku Kulturowego.

W piśmie znalazło się też ważne ostrzeżenie. MWKZ zaznaczył, że wszelkie działania realizowane bez pozwolenia lub niezgodnie z wydaną decyzją „podlegają wstrzymaniu” zgodnie z ustawą o ochronie zabytków. Co więcej, zarówno przed, jak i po koncercie (jeżeli ten się faktycznie odbędzie pomimo wielkich kontrowersji), przeprowadzona zostanie kontrola zespołu pałacowo-ogrodowego, której przedmiotem będzie ocena zgodności działań prowadzonych w obrębie obiektu.

Kontrowersje wokół patronatu prezydenta Warszawy

Na dodatek, przed dwa dni przed rozpoczęciem koncertu, pojawiły się również wątpliwości dotyczące patronatu prezydenta Warszawy nad wydarzeniem. Jak ustaliliśmy, z ratusza skierowano do organizatora pismo z prośbą, aby nie posługiwał się informacją, że impreza odbywa się pod patronatem prezydenta miasta. Powód? Patronat miał dotyczyć cyklu wydarzeń edukacyjno-integracyjnych organizowanych w Łazienkach i Wilanowie, a nie komercyjnego, płatnego nocnego koncertu muzyki elektronicznej.

To również pierwsze wydarzenie organizowane pod szyldem Awake Events − agencji, w którą zaangażowani są m.in. Omenaa Mensah oraz Maciej Kawulski. „Super Express” skontaktował się z organizatorem wydarzenia z prośbą o odniesienie się do zarzutów dotyczących skali imprezy, przygotowań na terenie zabytku oraz kwestii patronatu. To odpowiedź, którą otrzymaliśmy.

− Awake Events informuje, że podstawą do organizacji wydarzenia Circoloco zaplanowanego na 9 maja br. była i jest zgoda Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, która stanowiła punkt wyjścia dla dalszych działań. Wydarzenie jest realizowane przy uzyskanej zgodzie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jako organizator imprezy masowej działamy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i zrealizowaliśmy procedurę uzyskania wszystkich wymaganych zgód, decyzji i opinii, w tym zezwolenia Prezydenta m.st. Warszawy oraz opinii Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. Spółka Awake Events od początku procesu organizacyjnego działa z poszanowaniem przepisów o ochronie przyrody. Wdrożone zostały także kompleksowe środki minimalizujące oddziaływanie na środowisko m.in. ograniczenie emisji niskich częstotliwości oraz oświetlenia, a także ukierunkowanie systemów nagłośnienia. Dodatkowo w trakcie trwania wydarzenia prowadzony będzie bieżący monitoring akustyczny, a poziom natężenia dźwięku będzie zgodny z obowiązującymi normami. Wydarzenie odbywa się zgodnie z przyjętym planem organizacyjnym oraz wszystkimi uzyskanymi decyzjami administracyjnymi − podpisano Zarząd Awake Events.

