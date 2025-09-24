Nowy komendant stołecznej policji. Kim jest mł. insp. Krzysztof Ogroński?

Szef Komendy Stołecznej Policji insp. Dariusz Walichnowski został odwołany ze stanowiska komendanta. Decyzja ta miała zapaść po fali krytyki i zarzutów dotyczących zarządzania jednostką. Zastąpi go mł. insp. Krzysztof Ogroński, który w 2024 roku wrócił z emerytury. Co wiadomo o nowym komendancie KSP?

młodszy inspektor Krzysztof Ogroński nowym szefem KSP

Autor: KSP/ Materiały prasowe
Koniec ery Walichnowskiego. Komendant nie krył niezadowolenia

Z informacji uzyskanych przez PAP wynika, że już dwa tygodnie temu insp. Walichnowski został wezwany na dywanik do samego gen. insp. Marka Boronia, Komendanta Głównego Policji. Powodem miało być niezadowolenie z pracy szefa stołecznych policjantów. 

  • Aż 24% wakatów w garnizonie stołecznym i "brak działań mających na celu ich zmniejszenie".
  • Szef policji zarzucał komendantowi, że ten "nie czuje jednostki, którą dowodzi, nie rozumie jej specyfiki, a także nie umiał rozwiązywać problemów w stolicy"

Opinie kluczowych polityków przesądziły sprawę

Gen. insp. Marek Boroń nie czekał długo. 15 września złożył wniosek o opinię dotyczącą odwołania insp. Dariusza Walichnowskiego do wojewody mazowieckiego i prezydenta Warszawy. Zarówno Mariusz Frankowski, jak i Rafał Trzaskowski opowiedzieli się za odwołaniem komendanta. Te opinie były kluczowe dla dalszych działań.

Stery stołecznej policji przejął jeden z zastępców insp. Walichnowskiego. Co więcej, ustalono, że dotychczasowy szef KSP nie zostanie w komendzie stołecznej. – W tym momencie jest do dyspozycji komendanta głównego – dowiedziała się PAP.

Kim jest następca? "Rasowy pies" wraca do akcji

Nowym szefem stołecznej policji został mł. insp. dr Krzysztof Ogroński. To doświadczony policjant, który swoją karierę zaczynał w prewencji, a potem przeszedł do pionu kryminalnego. Związany był z komisariatem w Serocku i komendą w Nowym Dworze Mazowieckim, do 2014 r. był komendantem w Legionowie.W 2018 roku przeszedł na emeryturę, z której wrócił w lutym 2024 r. jako zastępca komendanta stołecznego.Informator Onetu podkreśla, że "Ogroński to "rasowy pies" na ciężkie i trudne czasy". Jest specjalistą od przestępczości wschodniej i wykrywania aktów sabotażu. To on miał przyczynić się do wykrycia przestępców, którzy stali za spaleniem centrum handlowego na Marywilskiej.

