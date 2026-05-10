Zwolnili ją z największej federacji świata. Zaczęła sprzedawać swoje zdjęcia! Zarabia kokosy

Cora Jade dołączyła do WWE na początku 2021 roku, szybko stając się jedną z czołowych postaci w rozwojowym brandzie NXT. Jej wizerunek zbuntowanej skaterki, wjeżdżającej na arenę z deskorolką, przyniósł jej sympatię publiczności. Największym sukcesem w jej karierze było zdobycie mistrzostwa NXT Women's Tag Team u boku Roxanne Perez. Mimo młodego wieku i rosnącej popularności, jej kariera w federacji została nagle przerwana. Na początku maja 2025 roku media obiegła informacja o fali zwolnień w WWE, podyktowanej cięciem kosztów, a na liście, ku zaskoczeniu wielu fanów, znalazło się nazwisko Cory Jade.

Była narzeczona Kliczki dokonała coming outu. To znana aktorka

41

Zwolniona z WWE Elayna Black zarabia na pokazywaniu ciała

Po zwolnieniu młoda gwiazda nie kryła rozczarowania, ale jednocześnie zapowiedziała, że to dopiero jej nowy początek, ogłaszając powrót na scenę niezależną pod nowym-starym pseudonimem – Elayna Black. To jednak nie powrót do mniejszych hal wrestlingowych wzbudził największe poruszenie. Krótko po zwolnieniu, ogłosiła start platformy z ekskluzywnymi treściami, w tym zdjęciami i filmikami. W jednym z wywiadów określiła tę decyzję jako "prawdopodobnie najlepszą w karierze", dodając że spodziewa się zarobić na niej znacznie więcej niż w WWE. Bezpośrednio odniosła się do krytyki i stwierdziła, że teraz może zarabiać na tych, którzy i tak robili to za darmo. W podjęciu tej biznesowej decyzji wspierała ją Mandy Rose, inna była gwiazda WWE, która po swoim zwolnieniu odniosła ogromny sukces finansowy na podobnej platformie.

W styczniu tego roku Elayna Black związała się na dobre z federacją TNA, która od pewnego czasu współpracuje blisko z WWE. Odświeżona wróciła do akcji w ringu, ale pozostaje aktywna w sieci. Kto wie, być może w przyszłości wróci do największej organizacji wrestlingu na świecie. Efektowne zdjęcia Cory Jade/Elayny Black znajdziesz w naszej galerii.