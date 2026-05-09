Była narzeczona Kliczki dokonała coming outu. To znana aktorka

Znana aktorka i była partnerka Władimira Kliczki zdecydowała się na osobiste wyznanie.

Hayden Panettiere publicznie ujawniła, że jest biseksualna.

Co ją do tego skłoniło i jakie szczegóły wyjawiła w wywiadzie?

Hayden Panettiere w wywiadzie dla „Us Weekly” zdradziła, że jest biseksualna.

- Tak, jestem biseksualna. Powiedziałam to! To pierwszy raz, kiedy mogłam wypowiedzieć to na głos - stwierdziła. - Bałam się, że ludzie pomyślą, że wskakuję do jakiegoś trendu. Bardzo trudno było mi o tym mówić. To część mnie, której nigdy wcześniej nie mogłam pokazać światu, bo po prostu nigdy nie był na to odpowiedni moment. To smutne, że musiałam czekać do 36. roku życia, żeby podzielić się tą częścią siebie. Ale lepiej późno niż wcale, prawda?

Urodzona 21 sierpnia 1989 roku w Palisades w stanie Nowy Jork, Hayden Panettiere zaczęła karierę jako małe dziecko – już w wieku 11 miesięcy pojawiała się w reklamach. Debiutowała w operze mydlanej „One Life to Live”, a szeroką sławę zdobyła rolą Claire Bennet, niezniszczalnej cheerleaderki w serialu „Heroes” (2006–2010). Później błyszczała jako Juliette Barnes w „Nashville”, gdzie mogła wykorzystać też talent wokalny, oraz w horrorach z serii „Scream” (jako Kirby Reed). Wystąpiła także w filmach takich jak „Remember the Titans” czy „Raising Helen”.

Mocno oberwała za odważne zdjęcia. Anastazja Kuś odpowiedziała krytykom

Jej życie prywatne od lat przyciąga uwagę mediów. Od 2009 do 2018 roku była w burzliwym, dziewięcioletnim związku z ukraińskim bokserem Władimirem Kliczką (byli zaręczeni). Para ma córkę Kayę Evdokię Klitschko, urodzoną w 2014 roku. Po rozstaniu Hayden Panetttiere przekazała pełną opiekę nad dzieckiem byłemu partnerowi ze względu na własne problemy z uzależnieniem i depresją poporodową. Dziś podkreśla, że pozostaje w bliskiej, przyjacielskiej relacji zarówno z Władimirem, jak i córką.

GALERIA: Hayden Panettiere, była narzeczona Władimira Kliczki

21