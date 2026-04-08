Nowy dom Piotra Żyły sprawia, że opada szczęka! Tak skoczek mieszka z Marceliną Ziętek

Michał Chojecki
2026-04-08 10:28

Piotr Żyła pokazał światu swój nowy dom. Po burzliwym rozwodzie skoczek narciarski układa życie na nowo u boku ukochanej Marceliny Ziętek. Para wprowadziła się do świeżo wybudowanego domu, a zdjęcia ich nowego gniazdka zachwyciły fanów.

Tak mieszka Piotr Żyła
  • Piotr Żyła i Marcelina Ziętek zamieszkali w nowo wybudowanym, energooszczędnym domu.
  • Wnętrza charakteryzują się nowoczesnym designem, jasnymi kolorami i drewnianymi akcentami, tworząc przytulną atmosferę.
  • Od salonu z kominkiem po kuchnię i sypialnię – każdy detal został starannie dopracowany, tworząc idealne miejsce do życia.
  • Odkryj, jak para stworzyła swój azyl i co sprawia, że ich dom jest tak wyjątkowy.

Dom Piotra Żyły i Marceliny Ziętek to nowoczesny, parterowy budynek z użytkowym poddaszem, o powierzchni nieco ponad 100 metrów kwadratowych. Energooszczędny, funkcjonalny i przytulny jednocześnie. Z zewnątrz robi wrażenie minimalistyczną elegancją – proste linie, duże okna i drewniane akcenty idealnie wpisują się w beskidzki krajobraz.

Zarówno fani Piotra Żyły, jak i jego życiowej partnerki - Marceliny Ziętek, mogli śledzić w mediach społecznościowych, jak wyglądał etap budowy i wykończenia nowej posiadłości należącej do polskiego skoczka. Wreszcie para doczekała się dnia, kiedy mogli wejść do wymarzonego domu i wreszcie zacząć w nim żyć. Pomimo tego, że z zewnątrz dom Piotra Żyły może nie powalać wielkością, to w środku znajduje się tam wszystko, co znalazło się w planach pary i co jest im niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Gdy wejdziesz do środka, szczęka naprawdę opada. Dominują jasne kolory, dużo naturalnego światła i ciepłe drewno na podłogach, schodach oraz blatach. Sercem domu jest przestronny salon z kominkiem, gdzie wieczorami Piotr Żyła i Marcelina Ziętek odpoczywają, relaksując się. Mogą to robić również jacuzzi. Kuchnia to prawdziwy hit: białe fronty szafek połączone z czarnymi dodatkami, nowoczesny sprzęt i duży stół, przy którym para lubi spędzać czas.

Dla Piotra Żyły to nie tylko budynek – to symbol stabilizacji. Po latach tułaczki po hotelach i ciągłych wyjazdach na zawody, w końcu ma miejsce, gdzie może być sobą. „Tu czuję się u siebie” – przyznał w jednym z wywiadów. Marcelina, młoda aktorka, dodaje kobiecego uroku: kwiaty, stylowe dodatki i przytulne tekstylia sprawiają, że dom tętni życiem.

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek!
Pytanie 1 z 20
Jak ma na imię była żona Piotra Żyły?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIOTR ŻYŁA