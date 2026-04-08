Nowy dom Piotra Żyły sprawia, że opada szczęka! Tak skoczek mieszka z Marceliną Ziętek

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek zamieszkali w nowo wybudowanym, energooszczędnym domu.

Wnętrza charakteryzują się nowoczesnym designem, jasnymi kolorami i drewnianymi akcentami, tworząc przytulną atmosferę.

Od salonu z kominkiem po kuchnię i sypialnię – każdy detal został starannie dopracowany, tworząc idealne miejsce do życia.

Odkryj, jak para stworzyła swój azyl i co sprawia, że ich dom jest tak wyjątkowy.

Dom Piotra Żyły i Marceliny Ziętek to nowoczesny, parterowy budynek z użytkowym poddaszem, o powierzchni nieco ponad 100 metrów kwadratowych. Energooszczędny, funkcjonalny i przytulny jednocześnie. Z zewnątrz robi wrażenie minimalistyczną elegancją – proste linie, duże okna i drewniane akcenty idealnie wpisują się w beskidzki krajobraz.

Zarówno fani Piotra Żyły, jak i jego życiowej partnerki - Marceliny Ziętek, mogli śledzić w mediach społecznościowych, jak wyglądał etap budowy i wykończenia nowej posiadłości należącej do polskiego skoczka. Wreszcie para doczekała się dnia, kiedy mogli wejść do wymarzonego domu i wreszcie zacząć w nim żyć. Pomimo tego, że z zewnątrz dom Piotra Żyły może nie powalać wielkością, to w środku znajduje się tam wszystko, co znalazło się w planach pary i co jest im niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Gdy wejdziesz do środka, szczęka naprawdę opada. Dominują jasne kolory, dużo naturalnego światła i ciepłe drewno na podłogach, schodach oraz blatach. Sercem domu jest przestronny salon z kominkiem, gdzie wieczorami Piotr Żyła i Marcelina Ziętek odpoczywają, relaksując się. Mogą to robić również jacuzzi. Kuchnia to prawdziwy hit: białe fronty szafek połączone z czarnymi dodatkami, nowoczesny sprzęt i duży stół, przy którym para lubi spędzać czas.

Dla Piotra Żyły to nie tylko budynek – to symbol stabilizacji. Po latach tułaczki po hotelach i ciągłych wyjazdach na zawody, w końcu ma miejsce, gdzie może być sobą. „Tu czuję się u siebie” – przyznał w jednym z wywiadów. Marcelina, młoda aktorka, dodaje kobiecego uroku: kwiaty, stylowe dodatki i przytulne tekstylia sprawiają, że dom tętni życiem.

