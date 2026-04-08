Policjant zastrzelił 51-latka. Ruszyło śledztwo. Prokuratura o sekcji zwłok

Policjant zastrzelił 51-latka. Prokuratura bada, czy przekroczył uprawnienia

Śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia 51-letniego mężczyzny w Ostrowi Mazowieckiej oficjalnie ruszyło. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce prowadzi je w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. W środę o godzinie 12 w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku odbędzie się sekcja zwłok zmarłego, przekazała Super Expressowi rzeczniczka prokuratury, Elżbieta Edyta Łukasiewicz, potwierdził. Sprawa jest traktowana priorytetowo i wszystkie zebrane materiały mają posłużyć do dokładnego wyjaśnienia okoliczności tragedii.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Niedzielę Wielkanocną w Ostrowi Mazowieckiej. 51-latek był poszukiwany listem gończym i kilka dni wcześniej został zatrzymany przez kryminalnych z miejscowej komendy. Ze względu na konieczność wykonania badań został przewieziony do szpitala i przyjęty na oddział. Podczas przewożenia go na kolejne badania w niedzielę, mężczyzna nagle uciekł.

Za 51-latkiem pobiegł jeden z policjantów, który pilnował zatrzymanego. Mężczyzna nie reagował na wezwania do zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej. Postrzelony został natychmiast przewieziony karetką do szpitala, gdzie zmarł pomimo podjętej reanimacji.

Na miejscu zdarzenia policja oraz prokuratura przeprowadziły szereg czynności mających wyjaśnić przebieg całego zdarzenia. Zabezpieczona została broń służbowa funkcjonariusza, który strzelał. Przesłuchano także okolicznych mieszkańców oraz osoby, które udzielały pierwszej pomocy poszkodowanemu. Materiały te mają kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy funkcjonariusz działał w granicach prawa.

