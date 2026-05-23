Totalnie pijany 18-latek uderzył w minibusa. W środku było 5 dzieci

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-05-23 17:47

W Lęborku 18-letni kierowca Skody Superb, mając w organizmie około trzy promile alkoholu, doprowadził do groźnego zderzenia z minibusem, którym podróżowało pięcioro dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Jak podaje TVN24, do zdarzenia doszło w sobotę, około godziny 11, na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Czołgistów w Lęborku.

alkomat

i

Autor: Pixabay.com
  • W sobotę około godziny 11 w Lęborku, na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Czołgistów, 18-letni kierowca Skody jadący pod prąd zderzył się z minibusem.
  • Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a po zatrzymaniu okazało się, że miał w organizmie około 3 promile alkoholu.
  • W minibusie podróżowało pięcioro dzieci w wieku od 2 do 11 lat; szczęśliwie nikt z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń.

Pijany 18-latek za kierownicą Skody. Uderzył w minibusa z dziećmi w środku

Zaraz po spowodowaniu kolizji, młody kierowca Skody, zamiast udzielić pomocy i zmierzyć się z konsekwencjami, podjął próbę ucieczki z miejsca zdarzenia. Jego wolność nie trwała jednak długo. Funkcjonariusze policji z Lęborka błyskawicznie podjęli działania i w krótkim czasie zatrzymali nieodpowiedzialnego 18-latka.

Jak przekazała TVN24 asp. sztab. Marta Szałkowska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku, badanie alkomatem wykazało zatrważający wynik. Kierowca miał w organizmie około 3 promile alkoholu, co jest dawką zagrażającą życiu, a co dopiero pozwalającą na bezpieczne prowadzenie pojazdu. Na szczęście konsekwencji jego głupoty nie ponieśli inni uczestnicy ruchu drogowego. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Polecany artykuł:

Atak na policjanta w dyskoncie w Lęborku! 27-latek włożył funkcjonariuszowi pal…

Trzy promile i ucieczka po wypadku. Co grozi młodemu kierowcy z Lęborka?

Sprawa pijanego 18-latka, który doprowadził do wypadku z udziałem dzieci w Lęborku, jest obecnie w toku. Mężczyzna odpowie za swoje czyny przed sądem. Jazda pod wpływem alkoholu, zwłaszcza w tak wysokim stężeniu, jest przestępstwem, a ucieczka z miejsca zdarzenia dodatkowo go obciąża.

Grożą mu surowe konsekwencje prawne, w tym wysoka grzywna, utrata prawa jazdy, a nawet kara pozbawienia wolności. Całe zdarzenie stanowi przestrogę przed lekceważeniem przepisów ruchu drogowego i siadaniem za kierownicę po spożyciu alkoholu, szczególnie gdy stawką jest bezpieczeństwo innych, w tym bezbronnych dzieci.

Sonda
Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe?
Groby ofiar wypadku w Smykowie 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POMORSKA POLICJA
LATARNIA
PIJANY KIEROWCA