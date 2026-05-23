Taco Hemingway na PGE Narodowym. Wyprzedane bilety i szaleństwo fanów rapu

Sobotnie popołudnie pod PGE Narodowym w Warszawie to obraz, który na długo zapadnie w pamięć. Tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy fanów, z transparentami i w koszulkach z logo artysty, od wczesnych godzin gromadziło się w oczekiwaniu na drugie już show Taco Hemingwaya. Artysta, znany z inteligentnych tekstów i unikalnego stylu, ponownie udowodnił swoją dominację na polskiej scenie rapowej. Oba zaplanowane koncerty, odbywające się w ramach trasy TACO HEMINGWAY 2026 †††OUR, zostały wyprzedane w błyskawicznym tempie, co potwierdza jego status megagwiazdy.

- Warszawa ponownie staje się stolicą polskiego rapu, a Filip Szcześniak wraca na "własne podwórko" w wielkim stylu. Przed nami dwa spektakularne, wyprzedane do ostatniego miejsca wieczory na PGE Narodowym w ramach trasy 2026 †††OUR – informują organizatorzy trasy, podkreślając skalę przedsięwzięcia i entuzjazm publiczności.

Koncert Taco Hemingwaya: Jak dojechać na PGE Narodowy i uniknąć paraliżu komunikacyjnego?

Tak ogromne wydarzenie jak koncerty Taco Hemingwaya na PGE Narodowym wiąże się z koniecznością wprowadzenia znaczących zmian w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej w stolicy. Stołeczny ratusz, przewidując napływ dziesiątek tysięcy uczestników, zaapelował o korzystanie z transportu publicznego. Szczególny nacisk kładziony jest na drugą linię metra która zapewnia najszybszy i najbardziej efektywny dojazd do obiektu.

Po zakończeniu koncertu, uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, a metro linii M2 będzie kursowało ze zwiększoną częstotliwością, aby sprawnie rozwieźć tłumy opuszczające stadion. To kluczowe działania mające na celu zapobieżenie paraliżowi komunikacyjnemu i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Planując powrót, warto śledzić komunikaty ZTM i organizatorów, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Jak wyglądało wejście fanów Taco Hemingwaya na koncert? Sprawdź w naszej galerii, która znajduje się poniżej i rozpoznaj się na zdjęciach!

71

Sonda Czy cieszysz się, że Taco Hemingway wrócił? TAK, NIE MOGĘ SIĘ DOCZEKAĆ PŁYTY! NIE, ZAWIODŁEM(AM) SIĘ SŁUCHAJĄC PIOSENKI "GELATO" NA RAZIE MNIE NIE PORWAŁO, ALE CZEKAM, CO BĘDZIE DALEJ