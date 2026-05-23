Taco Hemingway na PGE Narodowym. Wyprzedane bilety i szaleństwo fanów rapu
Sobotnie popołudnie pod PGE Narodowym w Warszawie to obraz, który na długo zapadnie w pamięć. Tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy fanów, z transparentami i w koszulkach z logo artysty, od wczesnych godzin gromadziło się w oczekiwaniu na drugie już show Taco Hemingwaya. Artysta, znany z inteligentnych tekstów i unikalnego stylu, ponownie udowodnił swoją dominację na polskiej scenie rapowej. Oba zaplanowane koncerty, odbywające się w ramach trasy TACO HEMINGWAY 2026 †††OUR, zostały wyprzedane w błyskawicznym tempie, co potwierdza jego status megagwiazdy.
- Warszawa ponownie staje się stolicą polskiego rapu, a Filip Szcześniak wraca na "własne podwórko" w wielkim stylu. Przed nami dwa spektakularne, wyprzedane do ostatniego miejsca wieczory na PGE Narodowym w ramach trasy 2026 †††OUR – informują organizatorzy trasy, podkreślając skalę przedsięwzięcia i entuzjazm publiczności.
Tak ogromne wydarzenie jak koncerty Taco Hemingwaya na PGE Narodowym wiąże się z koniecznością wprowadzenia znaczących zmian w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej w stolicy. Stołeczny ratusz, przewidując napływ dziesiątek tysięcy uczestników, zaapelował o korzystanie z transportu publicznego. Szczególny nacisk kładziony jest na drugą linię metra która zapewnia najszybszy i najbardziej efektywny dojazd do obiektu.
Po zakończeniu koncertu, uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, a metro linii M2 będzie kursowało ze zwiększoną częstotliwością, aby sprawnie rozwieźć tłumy opuszczające stadion. To kluczowe działania mające na celu zapobieżenie paraliżowi komunikacyjnemu i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Planując powrót, warto śledzić komunikaty ZTM i organizatorów, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.
