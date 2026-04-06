51-latek uciekał przed policjantem. Został śmiertelnie postrzelony

Zatrzymany 51-latek postrzelony podczas ucieczki

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu opublikowała w niedzielę oficjalny komunikat w sprawie. Wynika z niego, że funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego listem gończym 51-latka w miniony piątek. Ze względu na konieczność przeprowadzenia niezbędnych badań medycznych zatrzymany trafił pod opiekę lekarzy z placówki w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie miał przejść szczegółową diagnostykę. Na oddziale cały czas pilnowali go oddelegowani mundurowi.

Jak wynika z relacji służb, dramatyczny splot zdarzeń rozpoczął się 5 kwietnia, kiedy pacjent spróbował ucieczki.

- Około godz. 11, w trakcie przejścia z zatrzymanym na jedno z badań, podjął on próbę ucieczki, wybiegając poza teren szpitala. Za 51-latkiem pobiegł policjant. Mężczyzna nie reagował na polecenie zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej. 51-latek został postrzelony. Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł - przekazał mł. asp. Piotr Pokorski.

Prokuratura i BSWP zbadają sprawę

Mundurowy poinformował też, że po zdarzeniu ruszyły czynności prowadzone pod nadzorem prokuratora. O całej sytuacji powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

- Wszelkie okoliczności przebiegu tego zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane - zaznaczył.

Jak wspomniano w policyjnym komunikacie, 51-latek był poszukiwany listem gończym. Redakcja "Faktu" podała, powołując się na mł. asp. Pokorskiego, że powodem jego wystawienia było niepłacenie przez mężczyznę alimentów.

Agresywny mężczyzna dewastował przejeżdżające auta w Warszawie - zobacz zdjęcia:

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru