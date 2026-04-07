Śmierć w Ministerstwie Finansów w Warszawie. Padł strzał

Wielkanocna tragedia w gmachu ministerstwa

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w warszawskiej siedzibie Ministerstwa Finansów w Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia. Około godziny 14 do budynku przy ulicy Świętokrzyskiej w Śródmieściu wezwano służby. Wszystko w związku ze zgłoszeniem o wykryciu ciała mężczyzny bez oznak życia.

Po przybyciu, służby stwierdziły zgon znalezionego mężczyzny. Ustalono, iż był to pracownik ochrony tego obiektu, który najpewniej pełnił dyżur w świąteczny poniedziałek.

Wstępnie służby wykluczyły, iż do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzeciej; jak donosi portal Miejski Reporter prawdopodobnie mężczyzna odebrał sobie życie przy pomocy broni służbowej. Jest to jednak na razie tylko hipoteza, a prowadzone śledztwo ma odtworzyć przebieg tego dramatycznego zdarzenia i wyjaśnić wszystkie jego okoliczności.

