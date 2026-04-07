Śmierć w Ministerstwie Finansów w Warszawie. Padł strzał

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-04-07 14:30

Tragiczne zdarzenie w warszawskim Ministerstwie Finansów. W Poniedziałek Wielkanocny w gmachu resortu przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie odnaleziono ciało pracownika ochrony z raną postrzałową. Służby wstępnie wykluczają udział osób trzecich, jednak śledztwo ma wyjaśnić okoliczności tego dramatu.

Gmach Ministerstwa Finansów w stolicy



Autor: Adrian Grycuk / Wikipedia/ CC BY-SA 3.0

Wielkanocna tragedia w gmachu ministerstwa 

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w warszawskiej siedzibie Ministerstwa Finansów w Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia. Około godziny 14 do budynku przy ulicy Świętokrzyskiej w Śródmieściu wezwano służby. Wszystko w związku ze zgłoszeniem o wykryciu ciała mężczyzny bez oznak życia. 

Po przybyciu, służby stwierdziły zgon znalezionego mężczyzny. Ustalono, iż był to pracownik ochrony tego obiektu, który najpewniej pełnił dyżur w świąteczny poniedziałek. 

Wstępnie służby wykluczyły, iż do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzeciej; jak donosi portal Miejski Reporter prawdopodobnie mężczyzna odebrał sobie życie przy pomocy broni służbowej. Jest to jednak na razie tylko hipoteza, a prowadzone śledztwo ma odtworzyć przebieg tego dramatycznego zdarzenia i wyjaśnić wszystkie jego okoliczności. 

Strzały w łódzkiej fabryce, 400 osób ewakuowanych. Trwa obława:

Strzały w łódzkiej fabryce, 400 osób ewakuowanych. Trwa obława
Galeria zdjęć 25
Brutalny atak w centrum Poznania!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MINISTERSTWO FINANSÓW