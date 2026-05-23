W sobotę około godziny 11:30 w Duesseldorfie doszło do czołowego zderzenia tramwajów na ruchliwym skrzyżowaniu.

W wyniku wypadku ponad 50 osób zostało rannych, a 28 z nich trafiło do szpitala.

Przyczyna zdarzenia jest obecnie nieznana; policja wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Czołowe zderzenie tramwajów w Duesseldorfie. Jak doszło do tragedii?

Sobotnie przedpołudnie w Duesseldorfie zamieniło się w istne piekło, kiedy dwa tramwaje zderzyły się czołowo. Zdarzenie miało miejsce na jednym z kluczowych skrzyżowań w centrum miasta, co dodatkowo utrudniało akcję ratunkową i zwiększało poczucie zagrożenia.

Akcja ratunkowa była niezwykle skomplikowana, ponieważ wiele osób było uwięzionych we wnętrzu pojazdów. Z informacji przekazanych przez straż pożarną, którą cytuje agencja AFP, wynika, że ponad 50 osób odniosło obrażenia, a 28 z nich wymagało pilnej hospitalizacji. Niektóre z nich to poważne urazy, które mogą mieć długotrwałe konsekwencje zdrowotne. Pozostali poszkodowani, po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu, zostali zwolnieni do domów, jednak z pewnością przeżyli ogromny szok.

Śledztwo po wypadku tramwajów w Niemczech

Przyczyny tego dramatycznego wypadku tramwajów w Duesseldorfie pozostają na razie owiane tajemnicą. Policja natychmiast wszczęła szczegółowe śledztwo, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Na miejscu pracowali eksperci, którzy przeanalizują zapisy z kamer monitoringu, przebadają stan techniczny pojazdów oraz przesłuchają świadków i motorniczych.