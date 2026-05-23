Ivanka Trump celem zamachu? „New York Post” ujawnia szczegóły śledztwa

Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-05-23 10:37

Amerykańskie służby zatrzymały 32-letniego Mohammada Baqera Saada Dawooda Al-Saadiego, który według ustaleń „New York Post” miał planować zamach na Ivankę Trump. Mężczyzna miał działać z chęci zemsty za zabicie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego w amerykańskim ataku dronowym w 2020 roku.

i

Według źródeł cytowanych przez „New York Post”, Al-Saadi miał posiadać plan domu Ivanki Trump na Florydzie oraz publikować w sieci groźby pod adresem rodziny byłego prezydenta USA. W jednym z wpisów miał sugerować, że ochrona Secret Service „nie zapewni bezpieczeństwa”.

Mężczyzna został zatrzymany 15 maja w Turcji, a następnie przekazany do Stanów Zjednoczonych. Departament Sprawiedliwości oskarża go o udział w szeregu ataków i prób zamachów w Europie oraz Ameryce Północnej. Śledczy wiążą go m.in. z podpaleniem placówki Bank of New York Mellon w Amsterdamie, atakiem nożownika w Londynie oraz ostrzelaniem budynku amerykańskiego konsulatu w Toronto.

Według ustaleń „New York Post”, Al-Saadi miał być powiązany zarówno z Kata’ib Hezbollah, jak i irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Źródła twierdzą, że utrzymywał bliskie relacje z Kasemem Sulejmanim i jego następcą, generałem Esmailem Qaanim.

Śledczy podają, że podejrzany aktywnie publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z podróży i wpisy o charakterze propagandowym. W dokumentach sądowych mają znajdować się również fotografie przedstawiające go obok Sulejmaniego.

Obecnie Al-Saadi przebywa w areszcie federalnym w Brooklynie. Biały Dom nie skomentował doniesień dotyczących rzekomego planu zamachu na Ivankę Trump.

