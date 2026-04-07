Mało kto wie, że była siatkarką. Ma ciało 10/10 i została gwiazdą! Zdjęcia takie, że wstyd patrzeć

Zanim świat poznał ją jako Izzi Dame, nazywała się po prostu Franki Carissa Strefling i była utalentowaną siatkarką. Mierząca 178 cm wzrostu zawodniczka z sukcesami reprezentowała barwy uczelni Eastern Michigan University, gdzie ukończyła również licencjat z zarządzania w biznesie. Jej atletyzm, siła i determinacja, szlifowane przez lata na boisku, okazały się idealnym fundamentem pod zupełnie nową, znacznie bardziej brutalną dyscyplinę!

W listopadzie 2022 roku Strefling podpisała kontrakt z WWE, dołączając do elitarnego grona rekrutów w WWE Performance Center. Po miesiącach intensywnych treningów zadebiutowała w ringu w maju 2023 roku, a niedługo potem, już jako Izzi Dame, pojawiła się w telewizyjnym programie NXT Level Up.

Izzi Dame szybko przyciągnęła uwagę fanów nie tylko za sprawą swoich akcji w ringu, ale również dzięki swojej imponującej sylwetce, którą chętnie eksponuje w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie pełen jest zdjęć podkreślających wysportowane ciało, co przysporzyło jej rzeszę fanów i utrwaliło wizerunek jednej z najatrakcyjniejszych zawodniczek w WWE! To właśnie ta mieszanka sportowej sprawności i odważnego wizerunku sprawia, że obok jej występów nie da się przejść obojętnie.

Jej kariera to dowód na wszechstronność i zdolność do adaptacji. Przejście z siatkówki do wrestlingu było odważnym krokiem, który jednak opłacił się z nawiązką. Izzi Dame to dziś nie tylko była siatkarka, ale przede wszystkim pełnoprawna gwiazda światowych ringów!