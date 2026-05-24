Nie żyje 15-latka. Uderzyła w drzewo motocyklem crossowym

Adrian Teliszewski
PAP
2026-05-24 21:44

W niedzielne popołudnie w Czarnej Dąbrówce (powiat bytowski) doszło do koszmarnego wypadku, w którym życie straciła 15-latka. Dziewczyna, jadąc motocyklem crossowym, uderzyła w drzewo na prywatnej posesji. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nastolatka znajdowała się pod opieką ojca.

Śmierć nastolatki na motocyklu crossowym. Co ustaliła policja w Bytowie?

Do zdarzenia doszło w niedzielę (24 maja), około godziny 13:00. Jak poinformował PAP sierż. szt. Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji, na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, jednak pomimo ich wysiłków, nie udało się uratować życia poszkodowanej.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, pracujących pod nadzorem prokuratora na miejscu zdarzenia, wynika, że 15-latka, jadąc crossem na terenie prywatnym, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn uderzyła w drzewo. Pomimo prowadzonej reanimacji zmarła – przekazał sierż. szt. Dawid Łaszcz w rozmowie z mediami.

Policjant dodał, że nastolatka w chwili wypadku była pod opieką ojca.

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku motocyklowego

Policjanci z Bytowa skrupulatnie zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przeprowadzili oględziny, zebrali ślady i zabezpieczyli monitoring, który może okazać się kluczowy w odtworzeniu przebiegu wydarzeń. Decyzją prokuratora, ciało młodej dziewczyny zostanie poddane badaniom sekcyjnym, które pomogą ustalić dokładną przyczynę śmierci nastolatki.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Oznacza to, że prokuratura będzie badać, czy ktoś swoim działaniem lub zaniechaniem, choć niezamierzenie, przyczynił się do tragicznego finału.

