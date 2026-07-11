Bałtyk zmienił kolor. Eksperci ostrzegają przed groźnym zjawiskiem

Europejska organizacja EUMETSAT, we współpracy z unijnym programem obserwacji Ziemi Copernicus, opublikowała najnowsze zdjęcia satelitarne Bałtyku. Na fotografiach wykonanych przez satelitę Copernicus Sentinel-3 wyraźnie widać rozległe zielono-turkusowe smugi, które są efektem letniego zakwitu sinic. Jak podkreślono w komunikacie, zjawisko to co roku pojawia się w sezonie letnim, jednak jego przebieg za każdym razem wygląda nieco inaczej. Choć z kosmosu zakwity prezentują się efektownie, sinice mogą produkować toksyny, a po obumarciu przyczyniać się do zmniejszenia ilości tlenu w wodzie. Dzięki satelitarnym obserwacjom prowadzonym przez EUMETSAT i program Copernicus można na bieżąco śledzić rozwój tegorocznego zakwitu.

- Z powodu ocieplenia klimatu wody Bałtyku szybciej się ogrzewają, a zakwity sinic są coraz wcześniejsze. Wynika to z faktu, że organizmy te mają coraz lepsze warunki do szybszego i dłuższego rozmnażania się (tzw. wydłużenie cyklu rozwojowego) - powiedziała PAP dr Justyna Kobos z Uniwersytetu Gdańskiego.

Sinice, nazywane również cyjanobakteriami, należą do najstarszych organizmów żyjących na Ziemi. Można je spotkać zarówno w wodach morskich, jak i jeziorach czy innych zbiornikach śródlądowych. Dzięki dużej odporności potrafią przystosować się do bardzo różnych warunków środowiskowych. Letnie zakwity sinic są zjawiskiem naturalnym. Ich pojawieniu się sprzyja przede wszystkim wysoka temperatura wody, niewielki wiatr, brak opadów oraz duża ilość substancji odżywczych, zwłaszcza związków fosforu.

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Kontakt z wodą, w której występują sinice, może być niebezpieczny dla zdrowia. Kąpiel może wywołać podrażnienia skóry, wysypkę lub zaczerwienienie oczu. Jeszcze groźniejsze jest połknięcie takiej wody – może prowadzić do problemów żołądkowo-jelitowych, takich jak ból brzucha, biegunka czy wymioty.