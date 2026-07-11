Donald Trump grozi Iranowi. Ostrzega przed potężnym atakiem rakietowym

We wpisie opublikowanym na platformie Truth Social Donald Trump napisał: „1000 pocisków jest już namierzonych i załadowanych, wycelowanych w Islamską Republikę Iranu, a tysiące kolejnych ma zostać natychmiast wystrzelonych, jeśli rząd Iranu podejmie działania, by zrealizować groźbę, wyrażaną w wielu zakątkach świata, zamachu na urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym przypadku MNIE!”.

W dalszej części wpisu dodał: „Rozkazy zostały już wydane, a wojsko USA jest gotowe, chętne i zdolne, przez okres jednego roku, z możliwością przedłużenia, do całkowitego zdziesiątkowania i zniszczenia wszystkich obszarów Iranu – CHWAŁA ALLAHOWI!”.

Słowa Trumpa pojawiły się po medialnych informacjach o możliwych planach Iranu dotyczących zamachu na amerykańskiego prezydenta. Według amerykańskich mediów Izrael miał przekazać Waszyngtonowi ostrzeżenie o takim zagrożeniu.

Sam Trump mówił w środę, że znalazł się na szczycie „nowej listy” osób, które Iran miałby chcieć zabić. Z kolei „Wall Street Journal” podał, że choć ostrzeżenie nie zostało uznane za szczególnie wiarygodne, Biały Dom zdecydował się na dodatkowe środki ostrożności. Według gazety prezydent wracał ze szczytu NATO starszym samolotem Air Force One zamiast nową maszyną przekazaną przez Katar, która miała nie dysponować porównywalnym poziomem zabezpieczeń.

Trump odniósł się do tych informacji podczas spotkania z dziennikarzami. Powiedział, że rzeczywiście pojawiła się „nowa lista” osób wskazanych przez Iran, na której znajduje się na pierwszym miejscu. Jednocześnie zapewnił, że zmiana samolotu nie była związana z obawami o bezpieczeństwo. Jak tłumaczył, chciał, aby nową maszynę mogli obejrzeć żołnierze w brytyjskiej bazie Mildenhall, gdzie doszło do międzylądowania.

W rozmowie z „New York Post” prezydent USA zaprzeczył doniesieniom, jakoby ostrzeżenie miało pochodzić od Izraela. – „Nie, nie. Izrael z niczym nie wyszedł. Byłem numerem jeden od długiego czasu i takie jest życie” – powiedział. Na zakończenie rozmowy zażartował: „Mam nadzieję, że będziesz za mną tęsknić”.

Trump ujawnił również, że przekazał wojsku instrukcje dotyczące ewentualnej odpowiedzi na zamach. Jak stwierdził, polecił, aby „jeśli cokolwiek się stanie, żeby dosłownie zbombardować ich na poziomie nie widzianym nigdy wcześniej”.

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Donald Trump już po zakończeniu swojej pierwszej kadencji miał znajdować się na celowniku Iranu. Według amerykańskich władz było to związane z odwetem za wydanie rozkazu zabicia generała Kasema Sulejmaniego, dowódcy sił specjalnych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Amerykańskie służby informowały wcześniej również o udaremnieniu planów zamachów na byłego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona oraz byłego sekretarza stanu Mike'a Pompeo.