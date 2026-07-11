Julia Wieniawa woli polski las od tropików! Gwiazda remontuje swoją oazę spokoju pod Warszawą

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-11 5:30

Julia Wieniawa jakiś czas temu poinformowała, że kupiła dom w lesie. Aktorka i piosenkarka zdała sobie sprawę, że zamiast uciekać na południe Europy woli odpoczywać od pracy i zgiełku w okolicach Warszawy. Teraz gwiazda remontuje swoją leśną willę. To już jej kolejna posiadłość. Od dawna inwestuje swoją fortunę w nieruchomości.

Julia Wieniawa przeprowadza remont

Julia Wieniawa remontuje swój dom w lesie. Jakiś czas temu gwiazda postanowiła kupić posiadłość, która będzie jej ucieczką od Warszawy. Znajduje się niedaleko Serocka, przy Zalewie Zegrzyńskim. Teraz aktorka zajmuje się zmienianiem wnętrz.

Wyszło przepięknie i w duchu "nie burzymy – zmieniamy". [...] Czy może być piękniej? - mówiła na Instagramie.

Tak wygląda leśny dom Julii Wieniawy 

Willa ma drewnianą konstrukcję. W jej centrum znajduje się salon z antresolą. Do kuchni wchodzi się przez łuk, a dodatkowo jest tam duże okno, przez co pomieszczenie jest widne. Aktorka zadbała też o szczegóły, w tym m.in. o długie i eleganckie zasłony

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Nie chciała willi w dalekim kraju

Aktorka w porównaniu do innych bogatych gwiazd nie szuka odpoczynku w tropikach. Wyznała, że początkowo faktycznie chciała kupić posiadłość w innym kraju, ale zmieniła zdanie.

Na początku myślałam, że to będzie zagranica. Nawet miałam taki moment, że już podpisywałem umowę w Hiszpanii, ale staram się słuchać swojej intuicji i czułam, że nie jestem do końca przekonana - powiedziała w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski. 

27-latka ma kilka nieruchomości

Na co dzień Julia Wieniawa mieszka w piętrowym apartamencie na Żoliborzu, który ma około sto metrów kwadratowych. Jest też właścicielką kilku innych mieszkań w Warszawie, które wynajmuje za spore pieniądze. W 2024 roku zamieściła w internecie ogłoszenie wynajmu mieszkania w starej kamienicy przy ulicy Koszykowej. Chciała 7 tysięcy złotych miesięcznie! Julia wyznała, że inwestowania w nieruchomości nauczyła ją mama. To ona namówiła ją do kupna pierwszego mieszkania, gdy miała zaledwie 18 lat.

Uśmiechnięta Julia Wieniawa na tarasie domu w lesie. Obok na miniaturze widok z tarasu. O remoncie przeczytasz na SE.
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