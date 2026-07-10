Co się działo po debiucie Norbiego w "Dzień dobry TVN"? Wyznał, dlaczego go wybrali

Norbi ma za sobą pierwszy występ w "Dzień dobry wakacje". Współprowadził śniadaniówkę TVN razem z Dorotą Wellman i widać było, że nie zapomniał, jak to się robi. Choć część internautów oczywiście marudziła, większość doceniła jego luz i poczucie humoru.

Tak wyglądał Norbi w porannym świetle

Przypomnijmy - Norbi ma spore doświadczenia przed kamerą. W przeszłości prowadził interaktywne teleturnieje w TVN i TVN Gra, a później przez kilka lat był związany z TVP, gdzie współprowadził "Jaka to melodia?" i "Koło fortuny". Po rozstaniu z telewizją publiczną trafił do Silver TV, gdzie również sprawdzał się w roli gospodarza programów na żywo. Teraz stanął na wprost widzów śniadaniówek. Jak była ich reakcja?

Było super, zabawnie, z wakacyjnym luzem. Norbi pogodny, naturalny, bez żadnej sztuczności. Brawo Fajny gość BYŁO WAKACYJNIE Fantastycznie poszło Norbiemu . Zabawny, przygotowany do każdej rozmowy, nareszcie ktoś ciekawy z werwą zainteresowany kulturalny ale nie sztuczny. No Fantastiko nareszcie ktoś interesujący ciekawy i taki w punkt . Osobowość . Myślę , że tu sprawdziłby się idealnie

Norbi zadebiutował w "Dzień dobry wakacje"

W środę, 8 lipca 2026 redakcja wakacyjnego wydania "Dzień dobry TVN" ogłosiła, że do grona prowadzących na jeden dzień dołączy Norbi. Już następnego poranka piosenkarz i prezenter pojawił się w studiu u boku Doroty Wellman. Było na luzie, tanecznie i śpiewająco.

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Jego występ od początku był komentowany przez widzów śledzących śniadaniówkę prawie na bieżąco. Według plotkarskich mediów było wśród nich wiele głosów krytycznych, ale nie widać ich na oficjalnych profilach programu na Instagramie i na Facebooku. To co udało nam się znaleźć, brzmi:

Myślę że nie będzie Norbi prowadzić programu Nie nie tylko nie Norbi

Norbi sam skomentował swój występ

Sam zainteresowany podszedł do całej sytuacji z dużym dystansem i humorem. W trakcie programu przyznał, że tego dnia był nieco "przymulony". Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach i niewyspaniem. Norbi zażartował ze swojego angażu w śniadaniówce.

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Byłem najtańszy w tej opcji, dlatego mnie zaprosili

- rzucił prowadzący z uśmiechem.

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Norbi stracił ogromne pieniądze. Po latach ujawnił bolesną prawdę