Córka polskich potentatów kosmetycznych wyszła za eks Wendzikowskiej. Tak wyglądała Nicole Soszyńska

Jeszcze kilka lat temu Nicole Soszyńska regularnie pojawiała się na branżowych wydarzeniach i pozowała na ściankach, najczęściej u boku swojej mamy Doroty. Z czasem jednak wycofała się z życia towarzyskiego i przestała bywać na czerwonym dywanie. Zamiast show-biznesu postawiła na rozwój własnych przedsięwzięć zawodowych.

Pani dyrektor milionerka wyszła za mąż

Jak wynika z informacji zamieszczanych przez Nicole Soszyńską na Instagramie, jest ona dyrektorem kreatywnym w trzech firmach. Zajmuje się także aranżacją wnętrz popularnych warszawskich lokali. Teraz jednak córka milionerów podzieliła się z fanami wyjątkową nowiną z życia prywatnego. Na Instagramie opublikowała swoje zdjęcia w sukni ślubnej! Na ten szczególny dzień wybrała klasyczną, dopasowaną kreację w kolorze kremowym, ozdobioną licznymi koronkami.

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I choć na opublikowanych przez pannę młodą fotografiach zabrakło pana młodego, jego tożsamość ujawniła jej mama! Jak podał Pudelek, Dorota Soszyńska zamieściła na prywatnym profilu zdjęcia swojego zięcia. I okazuje się, że znamy go bardzo dobrze.

Pan młody jest ojcem dziecka Wendzikowskiej

Wybrankiem Nicole został Jan Bazyl, warszawski biznesmen. Jego nazwisko może być znane osobom śledzącym życie gwiazd. W przeszłości był związany z Anną Wendzikowską, z którą ma córkę Antoninę. Ich relacja zakończyła się krótko po narodzinach dziecka, a rozstanie było głośne i mocno dramatyczne.

Dziś Jan Bazyl rozpoczął nowy rozdział u boku Nicole Soszyńskiej, a rodzina właścicieli Oceanic ma kolejny powód do świętowania. Wszystko wskazuje na to, że córka milionerów pokazała ze swojego ślubu tyle, ile chciała. Resztę "dośpiewała" mama. Sto lat młodej parze!

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