Tak wyglądała suknia ślubna Klaudii Halejcio. Koronkowe rękawy skradły show. To nie była jej jedyna kreacja

Klaudia Halejcio postawiła na suknię ślubną z rękawami

Suknia Klaudii Halejcio, w której ta stanęła przed ołtarzem, została uszyta z bogato zdobionej koronki i była perfekcyjnie dopasowana do sylwetki. Uwagę zwracały długie, koronkowe rękawy. To właśnie ten detal nadawał stylizacji wyjątkowego, romantycznego charakteru.

Kreacja miała wyraźnie zaznaczoną talię oraz dopasowaną linię, która podkreślała figurę aktorki. Misternie wykonane hafty i zdobienia pokrywały niemal całą powierzchnię materiału, tworząc efekt subtelnego blasku. Całość prezentowała się niezwykle efektownie zarówno podczas ceremonii, jak i na pamiątkowych zdjęciach.

Nie przegap: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski powiedzieli sobie "tak". Było zjawiskowo, choć deszcz o mało nie zepsuł uroczystości

Klaudia Halejcio miała kilka ślubnych kreacji, ale to w tej powiedziała "tak"

Choć podczas ślubnych uroczystości Klaudia Halejcio zaprezentowała także inną, bardziej widowiskową suknię z głębokim dekoltem i spektakularnym trenem, to właśnie model z długimi rękawami był najważniejszą kreacją tego dnia. To w nim złożyła przysięgę małżeńską i pojawiła się podczas najważniejszych momentów ceremonii.

Suknia jak z filmu

W połączeniu z francuską scenerią, zabytkową architekturą i jasną kolorystyką uroczystości pierwsza kreacja Klaudii Halejcio wyglądała niczym wyjęta z kadru romantycznego filmu - elegancka, kobieca i dopracowana w najmniejszych szczegółach.

Ślub Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego odbył się prawdopodobnie we Francji i - jak wynika z relacji publikowanych przez parę - pogoda nie oszczędzała gości. Deszcz sprawił organizatorom trochę nerwów, jednak ostatecznie nie przeszkodził w realizacji ceremonii. Patrząc na zdjęcia, trudno oprzeć się wrażeniu, że Klaudia Halejcio zadbała o każdy detal, a jej ślubna stylizacja była jedną z najmocniejszych gwiazd tego wyjątkowego dnia.

Obejrzyjcie zdjęcia w naszej galerii. Klaudia wyglądała pięknie w bieli.

62

Klaudia Halejcio o swojej wielkiej posiadłości. Ciężko na nią pracowała!