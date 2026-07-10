Córka Natalii Niemen w szpitalu! "Jak dziecko poważnie choruje, może zamglić, zamdlić ze stresu"

Danusia, córka Natalii Niemen, na przełomie czerwca i lipca 2026 r. przebywała na oddziale pediatrycznym. Dziewczynka spędziła w placówce 6 tygodni, a jej mama cały czas była przy niej. Aby zadbać też o siebie artystka np. namalowała autoportret - zobacz w naszej galerii zdjęć.

"Poruszasz się jak we śnie, jak we mgle"

Po raz pierwszy Natalia Niemen napisała o chorobie i pobycie córki w szpitalu 8. czerwca 2026 na Facebooku. Artystka nie była w stanie ukryć emocji związanych z dramatem dziecka.

Jak dziecko poważnie choruje, może zamglić, zamdlić ze stresu. Nagle, jesteś przepity kortyzolem i poruszasz się jak we śnie, jak we mgle. To jest kompletnie inny rodzaj stresu, niż każdy inny.

"Spokój, wzruszenie, radość"

Po kilku tygodniach emocje opadły, najwyraźniej Danusia czuje się już znacznie lepiej. Gwiazda opisała swoją wdzięczność dla personelu medycznego szpitala w kolejnym Facebooku, 30. czerwca 2026.

Tak długi pobyt w szpitalu z córeczką zawiera w sobie rozmaite odmiany emocji. Diagnoza - niepokój. Skuteczność leczenia - coraz więcej wiary w pozytywne zakończenie leczenia. Usytuowanie szpitala (tereny zielone) oraz najlepszy na świecie personel medyczny - spokój, wzruszenie, radość. A że Danusia z natury jest skałą i taranem, pomimo kilku operacji, które w swoim młodziutkim życiu uświadczyła (w tym, operację serduszka w wieku 4 lat), to daje radę naprawdę niezwykle dzielnie. Kilkudniowy pobyt z dzieckiem w szpitalu, to dół, a co dopiero 6 tygodni. Ale robię tu, co mogę i dla siebie. Np. kończę taki poetyzowany autoportret/nieautoportret made with pastele olejne. Praca w toku.

Natalia Niemen była wielkim wrażeniem pracy lekarzy i pielęgniarek, a swoją wdzięczność opisała trzema słowami: spokój, wzruszenie, radość.

Na co choruje córka Natalii Niemen?

Natalia Niemen od lat otwarcie mówi owyzwaniach, z jakimi musi mierzyć się jej córka. Danusia od urodzenia zmaga się z rzadką wadą genetyczną - zespołem Noonan. To schorzenie może powodować szereg problemów zdrowotnych i wpływać m.in. na rozwój fizyczny, budowę serca oraz charakterystyczne cechy wyglądu. Przebieg choroby jest jednak indywidualny u każdego pacjenta, dlatego osoby z zespołem Noonan często wymagają regularnej kontroli specjalistów i odpowiedniej opieki medycznej.

Zobacz też: Ciężarna ukochana Hakiela miała wypadek w Turcji! Wjechała w nią laweta

Na swoim profilu na Instagramie Natalia Niemen opublikowała długą listę podziękowań dla personelu medycznego oddziału pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Kochane Panie! Pragnę zaznaczyć, że absolutnie wszystkie macie przepiękne energie, jesteście dobre, troskliwe, czułe, konkretne, jeśli trzeba, ale nie gubiące w tym samym momencie ani grama miłości wobec małych pacjentów, delikatne, uważne, uśmiechnięte pomimo TAK CIĘŻKIEJ I OFIARNEJ PRACY, którą opiękniacie ten świat

Cały post znajdziecie w naszej galerii zdjęć. Danusi i mamie życzymy dużo zdrowia!

Nie przegap: Maja Gadowska nie żyje. Nagrywała z Łatwogangiem i wspierała ją Fundacja Cancer Fighters

17

Natalia Niemen pokazała koc. Przeżywa załamanie, wszystkich przeprasza!