Viki Gabor szczerze o mrokach sławy. Tak zareagowała na doniesienia o nastoletniej ciąży

Rozpoznawalność w polskiej branży rozrywkowej zdobyła jeszcze jako mała dziewczynka, kiedy to zaprezentowała swój talent wokalny w drugiej odsłonie formatu "The Voice Kids". Prawdziwy punkt zwrotny nastąpił nieco później, po triumfie w kultowej "Szansie na sukces", co otworzyło jej drzwi do reprezentowania Polski na Eurowizji Junior w 2019 roku. Zaledwie dwunastoletnia wówczas wykonawczyni zagwarantowała ojczyźnie historyczne, drugie z rzędu zwycięstwo na europejskiej scenie. Od tego momentu jej kariera nabrała zawrotnego tempa, przynosząc rzesze fanów i kolejne przeboje. Dzisiaj dziewiętnastoletnia gwiazda ma w swoim dorobku artystycznym cztery albumy studyjne, a najnowszy krążek, wydany jesienią 2025 roku, powstał między innymi przy współpracy z Malikiem Montaną.

Viki Gabor i hejt ze względu na pochodzenie

Błyskotliwa kariera piosenkarki przyniosła ze sobą również bolesne zderzenie z brutalną rzeczywistością życia na celowniku mediów. Nastolatka od lat stanowi cel internetowych ataków, a krytyka bardzo często dotyka jej romskich korzeni oraz odważnych wyborów modowych. Mimo młodego wieku wokalistka wypracowała mechanizmy obronne pozwalające ignorować nieprzychylne głosy, chociaż przyznaje, że sugerowanie jej stanu błogosławionego to absolutne przekroczenie wszelkich granic przyzwoitości.

Mi się obrywa za wszystko – za wygląd, za to, jak się ubieram, za to, jak mówię, więc totalnie za wszystko. Tych sześć lat dało mi do zrozumienia, że to nie jest w ogóle ważne. Miałam czas na to, żeby ochronić się przed tymi komentarzami, które czasami są naprawdę mega złośliwe. Nie zwracam na to uwagi, ta osoba, która je pisze, nic nie zmieni w moim życiu - mówiła w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Reakcja Viki Gabor na plotki o ciąży

Zazwyczaj wokalistka wykazuje ogromny dystans do rewelacji publikowanych na jej temat w przestrzeni wirtualnej, jednak w jednej z sytuacji jej cierpliwość uległa ostatecznemu wyczerpaniu. Czarę goryczy przelała publikacja fotografii w dopasowanej kreacji, po której w internecie błyskawicznie zaroiło się od absurdalnych domysłów dotyczących rychłego macierzyństwa gwiazdy. Dla kilkunastoletniej wówczas dziewczyny takie insynuacje stanowiły jawne nadużycie i ogromny cios.

Kiedyś na Instagramie dodałam zdjęcie w takiej sukience - bardziej body, slim i wtedy pojawił się taki artykuł "Czy Viki Gabor jest w ciąży?". Nie wiem, jak można oceniać czyjeś ciało i pisać takie rzeczy. Miałam wtedy 15, może 16 lat. Dla mnie to było po prostu obrzydliwe. Wiem, że to był jakiś stary dziad, bo to oni zawsze piszą te najgorsze rzeczy - grzmiała w wywiadzie dla ESKA.pl.

Jednocześnie wokalistka stanowczo zaznaczyła, że sam stan błogosławiony uważa za niezwykle piękny etap w życiu każdej kobiety.

Nigdy nie byłam w ciąży i nie planuję w niej być. Pan, który napisał ten artykuł, niech podejdzie do lustra i popatrzy na swój brzuch. Abstrahując od tego, co teraz powiedziałam, uważam, że kobiety w ciąży są piękne. W ogóle kobiety są piękne, dlatego też nagrałam "Ramię w ramię"! - napisała.

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