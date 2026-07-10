Maja Gadowska nie żyje. Nagrywała z Łatwogangiem i wspierała ją Fundacja Cancer Fighters

Maja Gadowska nie żyje

Tragiczna informacja dotarła w piątkowy poranek, 10 lipca 2026 roku, potwierdzając śmierć Mai Gadowskiej. Stała się znana szerszej publiczności dzięki zaangażowaniu Łatwoganga, który we współpracy z Fundacją Cancer Fighters pomógł zrealizować jej największe marzenie, nagrywając wspólny utwór „Wszystkie Marzenia". Premiera piosenki miała miejsce 12 czerwca, jednak zaledwie miesiąc później dziewczynka odeszła, o czym z żalem zawiadomiła fundacja.

Majeczko... dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach – napisała w przejmującym wpisie w mediach społecznościowych Fundacja Cancer Fighters.

ŁATWOGANG WYRĘCZA PAŃSTWO

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Maja Gadowska pożegnana przez Radio ESKA

Słuchacze Radia ESKA mieli okazję poznać Maję Gadowską. Z okazji premiery utworu „Wszystkie Marzenia" dziennikarz rozgłośni Mati Fuczyło wspólnie z Łatwogangiem złożyli jej wizytę w szpitalnej sali, gdzie przeprowadzili wyjątkowy wywiad. Wspominając pracę nad piosenką z popularnym twórcą, dziewczynka z entuzjazmem przyznała, że „było świetnie!". Dzisiaj stacja w poruszających słowach oddaje hołd małej bohaterce:

Odeszła od nas Maja Gadowska. Dziewczynka o wielkim sercu i sile superbohaterki. Choć to ogromnie smutna wiadomość, chcemy pamiętać Maję taką, jaką poznaliśmy w piosence "Wszystkie Marzenia" nagranej z Łatwogangiem i Cancer Fighters pełną uśmiechu, energii i niesamowitej odwagi. Maja pokazała nam wszystkim, jak walczyć o swoje marzenia. Jesteśmy dumni, że ten utwór mogliśmy zagrać dla Was na antenie Radia ESKA. Maju, Twoja energia zostaje z nami na zawsze!

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