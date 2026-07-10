Pożar autobusu na węźle autostrady A1. Utrudnienia w ruchu

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-10 10:51

Na węźle Częstochowa Północ doszło do groźnego incydentu. Około godziny 7:43 w ogniu stanął autokar, którym podróżowały 22 osoby. Wszyscy zdążyli samodzielnie opuścić go wraz z bagażami, zanim ogień rozprzestrzenił się na cały pojazd. Autokar spłonął całkowicie. Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu.

Spalony wrak autokaru na autostradzie A1 i pracujący strażacy. O pożarze pod Częstochową przeczytasz na SE.
Autor: Policja Śląska/ Materiały prasowe Pożar autokaru na A1 w Częstochowie

Pożar autobusu na autostradzie A1 10.07.2026

W piątek rano, około godziny 7:43 na zjeździe z autostrady A1 zapalił się autokar. Do zdarzenia doszło na węźle Częstochowa Północ. W środku znajdowały się 22 osoby, wszystkie samodzielnie opuściły pojazd wraz z bagażami - jeszcze przed dojazdem na miejsce straży pożarnej.

Autokar spalił się całkowicie, w działaniach gaśniczych brało udział osiem zastępów straży pożarnej.

Utrudnienia na autostradzie A1 na wysokości Częstochowy

Autobus zatrzymał się na łączniku pomiędzy al. Wojska Polskiego, stanowiącą dojazd z Częstochowy do węzła autostradowego a autostradą A1

W związku ze zdarzeniem zjazd z autostrady A1 od strony Gdańska oraz wyjazd na A1 w kierunku Katowic na węźle Częstochowa Północ są zablokowane. Przejazd głównym ciągiem A1 odbywa się jednak bez zakłóceń. 

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