Szykują się utrudnienia. Zamkną popularną autostradę

W szczycie sezonu wakacyjnego podróż przez południową granicę Polski może okazać się znacznie bardziej czasochłonna niż zwykle. Słowackie służby poinformowały o czasowym zamknięciu autostrady D3 na odcinku Svrčinovec–Skalité, który znajduje się w pobliżu przejścia granicznego Zwardoń–Skalité. Utrudnienia rozpoczną się 12 lipca o godz. 23.00 i potrwają aż do 17 sierpnia do godz. 8.00.

To jedna z najważniejszych tras wykorzystywanych przez kierowców podróżujących z Polski do północnej i środkowej Słowacji, a także dalej na Węgry czy do krajów Europy Południowej.

W związku z zamknięciem należy spodziewać się zwiększonego ruchu na drogach alternatywnych oraz możliwych zatorów, zwłaszcza w weekendy i w okresie największego natężenia wakacyjnych wyjazdów.

Kierowcy ciężarówek odczują utrudnienia bardziej

Dodatkowe utrudnienia dotyczą kierowców samochodów ciężarowych. Jak przekazała strona słowacka, na drodze nr I/12 między Skalité a Svrčinovcem obowiązywać będzie zakaz tranzytu pojazdów ciężarowych. Oznacza to konieczność korzystania z wyznaczonych objazdów i odpowiedniego zaplanowania transportu.

Służby apelują do wszystkich podróżujących, aby przed wyjazdem sprawdzali bieżące komunikaty drogowe i uwzględniali możliwość wydłużenia czasu podróży. Warto również wcześniej zaplanować alternatywną trasę, szczególnie jeśli podróż przypada na weekend lub okres wzmożonego ruchu turystycznego.

Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie oraz stosować się do poleceń służb kierujących ruchem. Pozwoli to ograniczyć ryzyko dodatkowych utrudnień i zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.Osoby wybierające się do Słowacji na wakacyjny wypoczynek lub przejeżdżające przez ten kraj tranzytem powinny zarezerwować więcej czasu na podróż.

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