Koleżanka z Castoramy zaleciła mi podlewać tym jukę ogrodową. Dzięki jej poradom odkryłam najlepszy sposób na bezstresowe nawożenie juki

Juka ogrodowa, choć nazywana "pancerną" rośliną odporną na mróz i suszę, może nagle przestać kwitnąć, pozbawiając ogród spektakularnych kwiatów.

Istnieje prosty, domowy sposób, by pobudzić ją do życia: specjalny nawóz nie tylko poprawi kondycję liści i wzmocni korzenie, ale także ochroni przed chorobami.

Odkryj genialny trik z wykorzystaniem niepozornego składnika z Twojej kuchni, który zapewni jukce bujne kwitnienie i zdrowy, witalny wygląd

Dla wielu osób juka ogrodowa piękna bylina, która wprowadza nieco egzotyki do ogrodu. Do Europy przywędrowała z ciepłych rejonów obu Ameryk. Kwitnie w czerwcu, a po przekwitnięciu kwiaty zamieniają się w torebki z nasionami. Jedną z zalet juki ogrodowej jest jej spektakularny wygląd. Odpowiednio pielęgnowana potrafi osiągać nawet 2 metry wysokości, a jej liście pozostają zielone przez cały rok. Juka ogrodowa nazywana jest niemalże pancerną rośliną. Dobrze znosi zarówno mrozy, jak i przejściowe susze. Najlepiej rośnie w ziemi piaszczystej bez zbierającej się wody. Idealne pH podłoża wynosi 6,5. Juka ogrodowa uwielbia słońce. Brak promieni słonecznych sprawia, że bylina przestanie rosnąć.

Czym nawozić jukę ogrodową?

Kwiaty juki ogrodowej są monumentalne i zachwycą każdego. Może się jednak zdarzyć, że z jakiegoś powodu juka przestanie kwitnąć. W takiej sytuacji najlepiej jest zastosować domowy nawóz pobudzający roślinę. Pani z Castoramy pokazała mi swój sposób na nawożenie juki ogrodowej. Wszystko, czego potrzebujesz to skorupki po jajkach. Jak podaje Wprost powołując się na dane Agricultural Research Service (USDA), wysuszone i rozdrobnione skorupki zawierają około 95 proc. węglanu wapnia. Składnik ten uwalniają się do gleby obniża jej kwasowość oraz poprawia strukturę.

Przygotowanie nawozu do juki że skorupek po jajkach jest bardzo proste. Wystarczy, że ugotujesz kilka jajek, obierzesz je że skórki i dokładne je wysuszysz. Możesz to zrobić kładąc skorupki na słonecznym parapecie lub w piekarniku. Następnie dokładnie zmiel skorupki (możesz wykorzystać do tego mikser), aby uzyskać konsystencję mąki. Tak przygotowany proszek rozsyp wokół juki ogrodowej w promieniu około 15 centymetrów.

Zawarty w skorupkach po jajkach wapń świetnie wpłynie na kondycję liści. Poprawi wchłanianie się witamin i minerałów, a także wzmocni korzenie. Dodatkowo wapń w pielęgnacji juki ogrodowej wspomaga system odpornościowy rośliny i będzie ja chronić przed atakami chorób grzybowych. Wapń także będzie stymulował i poprawiał kwitnienie.

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