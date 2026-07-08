Polacy głupieją, gdy widzą takie deski sedesowe, a one mają sens. Co oznacza taka deska sedesowa w toalecie?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-07-08 16:38

Nowoczesne rozwiązania dotyczące toalet mogą zaskakiwać. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się tak zwane japońskie toalety. To zaawansowane technologicznie urządzenia, które łącza w sobie funkcję klasycznej toalety z bidetem. Wiele osób zastanawia się także, po co niektóre deski sedesowej mają niewielką przerwę i kształtem przypominają literę "U". Okazuje się, że takie rozwiązane ma więcej sensu, niż nam się wydaje. Co oznacza taka deska sedesowa w toalecie?

Biała toaleta z otwartą deską w kształcie litery U. O tajemnicach konstrukcyjnych desek przeczytasz na SE.
Autor: Tatianatatianatatiana/ Shutterstock
  • Choć deska sedesowa to kluczowy element higieny, który ewoluował przez wieki, to publiczne toalety skrywają najbardziej intrygującą tajemnicę konstrukcyjną.
  • Zauważyłeś kiedyś, że niektóre deski mają z przodu nietypową przerwę w kształcie litery "U"? Okazuje się, że ten detal nie jest przypadkowy.
  • Eksperci ujawniają, że to sprytne rozwiązanie ma fundamentalne znaczenie dla higieny, szczególnie dla kobiet – sprawdź, dlaczego jest tak ważne!

Dlaczego niektóre deski sedesowej mają przerwę? 

Deska sedesowa to dość niepozorny wynalazek, który jednak mocno zmienił kwestie higieny o podejścia do podstawowych procesów fizjologicznych. Tworzy ona barierę ochronną pomiędzy naszą skóra, a muszlą klozetową, która jest prawdziwym siedliskiem bakterii i drobnoustrojów. Daje także poczucie komfortu i ogólnie mówiąc chroni przed ty, aby nasze cztery litery nie marzły. Dodatkowo deski klozetowej wyposażone są w zamykaną klapę, która ogranicza wydostawanie się zarazków poza muszlę. Eksperci wskazują, że spuszczanie wody w toalecie zawsze powinno odbywać się przy zamkniętej desce. W ten sposób bakterie nie transferują na inne przedmioty w łazience. 

Pierwszych desek sedesowych używano już w starożytności. Badania archeologiczne wykazały, że przedmioty na kształt nowoczesnych desek sedesowych były w użytku w starożytnym Rzymie czy w Chinach. Współczesne deski sedesowe to dość późne odkrycie. Przyjmuje się, dopiero po tym, jak w 1775 r. Alexander Cummings opatentował spłukiwaną toaletę zaczęto projektować i wykorzystywać deski sedesowej na szeroką skalę.

Dzisiaj toalety i deski sedesow  to nie tylko przysłowiowe wychodki, ale także nowoczesne urządzania. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się tak zwane japońskie toalety. Stanowią one połączenie zwykłej muszli klozetowej oraz bidetu i łatwiej jest je utrzymać w czystości. 

Niektóre deski sedesowe różnią się od tych, które mamy w domach. Dotyczy to przede wszystkim desek montowanych w toaletach publicznych. Mają one często z przodu niewielką przerwę i swoim kształtem przypominają literę "U". Okazuje się, że taki kształt wcale nie jest przypadkowy i ma on swoje zastosowanie. Głównym powodem, dla którego niektóre deski sedesowe posiadają przerwę jest higiena. Przerwa pozwala na swobodne korzystanie z toalety bez ryzyka przypadkowego kontaktu dłoni z brudną powierzchnią deski.  Jak wyjaśnia Lynne Simnick z Międzynarodowego Stowarzyszenia Urzędników Hydraulików i Mechaników, ich projekt ma konkretne, higieniczne uzasadnienie, szczególnie korzystne dla kobiet. Umożliwiają one swobodne i czyste wykonywanie czynności higienicznych po skorzystaniu z toalety, bez ryzyka dotykania potencjalnie zanieczyszczonej powierzchni deski. Dodatkowo, ten kształt skutecznie redukuje obszar, który mógłby zostać zabrudzony moczem, a co najważniejsze, całkowicie eliminuje bezpośredni kontakt okolic intymnych użytkownika z deską, znacząco podnosząc poziom higieny publicznej.

Wyciśnij to na deskę sedesową. W ten sposób doczyścisz ją z żółtych plam i osadów

Deska sedesowa to element muszli klozetowej, o którym często zapomina się podczas czyszczenia. To spory błąd ponieważ na desce sedesowej zbiera się tak samo dużo bakterii i zarazków, co w samej toalecie, a dodatkowo jest ona dotykana dłońmi. Zdarza się, że z czasem deska sedesowa żółknie i pokrywa się osadami i zaciekami. To trudne do usunięcia zabrudzenia, za które najczęściej odpowiada woda. Jeżeli szorujesz deskę sedesową, a ona nadal pozostaje brudna to znak, że warto przetestować domowe sposoby. Na pożółkłe zabrudzenia na desce sedesowej polecana jest pasta do zębów. Kup najtańszą pastę do zębów i wetrzyj ją w deskę sedesową. Odczekaj kilkanaście minut, a następnie dokładnie wyszoruj. Aby działanie było jeszcze lepsze możesz wymieszać pastę do zębów z niewielką ilością kwasku cytrynowego. Pasta do zębów dzięki swojej formule delikatnie doczyszcza trudne zabrudzenia, a przy tym pozostaje bezpieczna dla czyszczonych powierzchni. Dodatek kwasku cytrynowego potęguje jej działanie i usuwa zaschnięty kamień. 

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czyszczenie muszli klozetowej
deska sedesowa