Weź te 2 kostki i wcieraj w deskę sedesową. Ohydne zacieki i plamy spłyną wraz z wodą. Deska sedesowa będzie czysta jak nowa

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-11-26 4:17

Podczas domowych porządków często zapominamy o dokładnym czyszczeniu deski sedesowej. Praktycznie każdy wie, że muszla klozetowa to jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu i wymaga ono regularnego mycia. Nieco inaczej jest z deską sedesową, która bywa pomijana. O to przecież ją najczęściej dotykamy dłońmi. Poznaj sposób, który w kilka minut usunie żółte plamy oraz nieestetyczne zacieki z deski sedesowej.

Czyszczenie żółtych plam z deski sedesowej

Autor: Shutterstock Czyszczenie żółtych plam z deski sedesowej
  • Higiena toalety to podstawa, ale czy pamiętasz o dokładnym czyszczeniu deski sedesowej?
  • Odkryj prosty, domowy sposób z użyciem tabletek do zmywarki, który usunie żółte zacieki i zaschnięte plamy.
  • Dowiedz się, jak soda oczyszczona może wybielić, zdezynfekować i odświeżyć Twoją deskę sedesową!

Wystarczą 2 kostki do umycia deski sedesowej. Doczyści żółte zacieki i zaschnięte plamy

Bez wątpienia każdy wie, że czyszczenie muszli klozetowej to podstawa higieny w domu. Od wielu lat eksperci przypominają, że właśnie w toalecie zbierają się tysiące bakterii, które mogą wpływać na zdrowie domowników. Często jednak podczas domowych porządków zapominamy o czyszczeniu deski sedesowej. Samo przetarcie jej ścierką nie jest wystarczające. Deskę sedesową dotykamy dłońmi, przez co bakterie migrują na nasze ręce. Podstawą higieny w takim przypadku jest mycie rąk i dokładne czyszczenie deski sedesowej. Aby pozbyć się żółtych zacieków i plam warto sięgnąć po domowe sposoby. Zabrudzenia na desce sedesowej często wżerają się w powierzchnią i wymagają bardziej zaawansowanego czyszczenia. W takim przypadku może Ci pomóc tabletka do zmywarki. Posiada ona silne detergenty czyszczące, które są jednak delikatne dla wielu powierzchni. Często tabletki do zmywarki posiadają także środki zapobiegające osadzaniu się kamienia. W niewielkiej miseczce rozpuść 2 tabletki do zmywarki w ciepłej wodzie. Namocz w tym roztworze ściereczkę i dokładnie wyszoruj deskę sedesową. Żółte plamy oraz zacieki powinny domyć się z łatwością.

Jak wyczyścić deskę sedesową?

Na stare i duże zabrudzenia najlepiej jest rozmontować deskę sedesowa i namoczyć w odpowiednim roztworze. Zazwyczaj aby to zrobić należy wyciągnąć zakrętki mocujące lub przekręcić uchwyty. W wannie rozpuść 2 tabletki od zmywarki w cieplej wodzie. Włóż tam deskę sedesową na około 1 godzinę. Po tym czasie wyjmij ją i dokładnie wytrzyj do sucha. Podobnie zadziała także roztwór z wody i sody oczyszczonej. Posiada ona właściwości wybielające i świetnie usuwa żółte plamy oraz osady. Dodatkowo soda oczyszczona ma działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybiczne. Świetnie radzi sobie z trudnymi zabrudzeniami.

czyszczenie deski sedesowej
CZYSZCZENIE TOALETY